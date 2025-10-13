Πειραιάς: Πέφτει ο ρυθμός αύξησης των τιμών ενοικίασης και πώλησης κατοικιών – Τι δείχνουν οι τάσεις

H ζήτηση για αγορά κατοικίας είναι χαμηλότερη σε σχέση με άλλες περιοχές της Αττικής. Παρότι υλοποιούνται επενδύσεις στην παραλιακή ζώνη, πολλοί ενδιαφερόμενοι στρέφονται κυρίως προς τα Δυτικά και το Κέντρο.

Σε πιο ήπιους ρυθμούς κινούνται οι τιμές των ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση στον Πειραιά, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Η περιορισμένη άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον κορεσμό της αγοράς. Τα προηγούμενα χρόνια οι αξίες αυξήθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα η περαιτέρω δυναμική να έχει περιοριστεί.

Παράλληλα, η ζήτηση για αγορά κατοικίας είναι χαμηλότερη σε σχέση με άλλες περιοχές της Αττικής. Παρότι υλοποιούνται επενδύσεις στην παραλιακή ζώνη, πολλοί ενδιαφερόμενοι στρέφονται κυρίως προς τα Δυτικά και το Κέντρο.

Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας είναι η υψηλή προσφορά παλαιών ακινήτων. Το μεγάλο απόθεμα διαμερισμάτων δεκαετιών λειτουργεί “φρένο” για την περαιτέρω άνοδο των τιμών πώλησης.

Όσον αφορά τα ενοίκια, οι αυξήσεις παραμένουν επίσης ήπιες. Ο Πειραιάς δεν δέχεται την ίδια τουριστική και φοιτητική πίεση όπως άλλες περιοχές, γεγονός που οδηγεί σε πιο περιορισμένες ανατιμήσεις.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στον Πειραιά ανήλθε στα 2.500 ευρώ ανά τ.μ. από 2.471 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 1,20%.

Όσον αφορά τα ενοίκια, η μέση τιμή βρίσκεται στα 10,26 ευρώ ανά τ.μ. από 10 ευρώ που κόστιζε πέρσι. Σημειώθηκε δηλαδή, η άνοδος της τάξεως των 2,60%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Πωλήσεις

Διαμέρισμα, 70 τ.μ., 5ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Πασαλιμάνι, πωλείται στα 2.785,71 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 135 τ.μ., 5ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Πειραϊκή, πωλείται στα 3.925 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 100 τ.μ., 2ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Νέο Φάληρο, πωλείται στα 2.550 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 103 τ.μ., 4ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Πασαλιμάνι, πωλείται στα 4.077,67 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 75 τ.μ., 2ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Πειραϊκή, πωλείται στα 3.733,33 ευρώ ανά τ.μ.

Ενοίκια