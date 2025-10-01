Alpha Bank: Στην κορυφή των αποδόσεων με προμέρισμα και πρόγραμμα επαναγοράς

Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους διαμορφώνεται στο 3,74% της κεφαλαιοποίησης, ήτοι πάνω από 308 εκατ. ευρώ – Πού κυμαίνονται οι άλλες τράπεζες

Η Alpha Bank αναδεικνύεται στην τράπεζα με την υψηλότερη συνολική μερισματική απόδοση για το υπόλοιπο του 2025, συνδυάζοντας τη διανομή προμερίσματος με το τρέχον πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους διαμορφώνεται στο 3,74% της κεφαλαιοποίησης, ήτοι πάνω από 308 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 111 εκατ. ευρώ αφορούν το προμέρισμα που θα διανεμηθεί τον Δεκέμβριο και τα 197,7 εκατ. ευρώ το υπόλοιπο του buyback.

Συγκριτικά, η Eurobank εμφανίζει συνολική απόδοση 2,83%, η Εθνική Τράπεζα 3,31% και η Τράπεζα Πειραιώς μόλις 1,37%.

Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Alpha Bank ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου, αφορά 170 εκατ. μετοχές και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 μηνών.

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά σε διανομή προμερίσματος ύψους 111 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο πρώτο μισό (50%) των συνολικών κερδών του 2025.

Στρατηγική EPS και κεφαλαιακή ενίσχυση

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στο τραπεζικό συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο, υπογράμμισε ότι στόχος της τράπεζας είναι να δημιουργήσει πάνω από 3 δισ. ευρώ κεφαλαίου την περίοδο 2025-2027, που θα κατευθυνθούν σε οργανική ανάπτυξη, αυξημένες διανομές κερδών και επιλεκτικές εξαγορές.

Ο ίδιος επεσήμανε πως η στρατηγική βασίζεται σε τρεις άξονες:

Ισχυρή δυναμική της οικονομίας στις βασικές γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης.

Σταθερή στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη, η τράπεζα στοχεύει σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) 9% την τριετία 2025-2027, γεγονός που θα οδηγήσει σε διψήφια ανάπτυξη κερδών ανά μετοχή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς.