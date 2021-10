Ανακάμπτει η παγκόσμια κρουαζιέρα - Ντεμπούτο για την πλωτή πολιτεία Wonder of Seas

Συνεχίζονται οι κρουαζιέρες τον Οκτώβριο και έως τις αρχές του 2022, ενώ πλωτή πολιτεία με 6.988 τουρίστες θα έρθει στη Μεσόγειο το Μάιο

ADVERTISING

Τη δυναμική της έδειξε το 2021 η κρουαζιέρα, ένας κλάδος του τουρισμού που πληγώθηκε περισσότερο από όλους κατά το 2020 από την πανδημία, αφού κυριολεκτικά τα πλοία έμειναν ακινητοποιημένα τα λιμάνια.

Η επανεκκίνηση της κρουαζιέρας έγινε άμεσα στο 2021, με αυστηρά πρωτόκολλά, με covid-free κρουαζιερόπλοια και χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, να επιστρέφουν στην αγαπημένη τους συνήθεια διακοπών.

Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας στον κόσμο, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% της τρέχουσας ικανότητας κρουαζιέρας, δηλαδή Carnival Corporation, η Royal Caribbean Group, η Norwegian Cruise Line Holdings, η MSC Cruises και η Genting Cruise Lines, συνεχίσουν να κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά. Αυτές και αρκετές ακόμη δραστηριοποιούνται πλήρως και τον Οκτώβριο και σκοπεύουν να συνεχίσουν τα δρομολόγια τους έως τις αρχές του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Cruise Ships in Service by Cruise Industry πάνω από 200 κρουαζιερόπλοια θα βρίσκονται στις θάλασσες τον Οκτώβριο, με τα περισσότερα να πραγματοποιούν κρουαζιέρες στη Βόρειο Αμερική. Μάλιστα πολλά από αυτά, είναι τα πιο πολυτελή και ακριβά των εταιρειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Σεπτέμβριο οι περισσότερες εταιρείες αύξησαν τη χωρητικότητα τους κατά 8% και πάνω από 350.000 θέσεις είναι πλέον διαθέσιμες για διακοπές. Η Royal Caribbean International διατηρεί τη μεγαλύτερη χωρητικότητα με 16 κρουαζιερόπλοια σε λειτουργία τον Οκτώβριο κα ακολουθεί η MSC Cruises με 13 πλοία.

Οι κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας που για τον τρέχον μήνα εκτελούν κρουαζιέρες είναι: Royal Caribbean International, MSC Cruises, Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line, AIDA, Costa, Princess, Celebrity, TUI, P&O.

Το Wonder of the Seas

Σημειώνεται ότι η χώρα μας υποδέχεται κρουαζιέρες σε 45 λιμάνια, τα οποία φέτος προσέγγισαν 40 διαφορετικά κρουαζιερόπλοια. Όπως ανακοίνωσε η Royal Caribbean International, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Wonder of the Seas, θα κάνει το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ και την Ευρώπη το 2022. Το κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να αποπλεύσει από το Fort Lauderdale προς την Καραϊβική στις 4 Μαρτίου 2022, πριν ξεκινήσει το υπερατλαντικό του ταξίδι στη Βαρκελώνη και τη Ρώμη για να ξεκινήσει τις καλοκαιρινές διακοπές τον Μάιο. Διαθέτει 18 καταστρώματα, θα φιλοξενεί 6.988 επιβάτες και 2.300 άτομα προσωπικό.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις