Credia Bank: Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο η εξαγορά HSBC Μάλτας

Η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, θα οδηγήσει σε ενίσχυση της αξίας της τράπεζας, σε μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ, επεσήμανε ο Partner της Thrivest Holdings Αλέξανδρος Εξάρχου.

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Partner της Thrivest Holdings κ. Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο 5o Thessaloniki Metropolitan Summit, στην Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα ο κ. Εξάρχου αφού χαρακτήρισε την επικείμενη εξαγορά σημαντική επιτυχία έκανε μία σύντομη επισκόπηση στο εγχείρημα του 5ου τραπεζικού πυλώνα, σημειώνοντας ότι από τα αρνητικά ίδια κεφάλαια της Παγκρήτιας Τράπεζας, της Τράπεζας Αττικής και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών, που βρίσκονταν στα όρια της πτώχευσης, σήμερα η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, θα οδηγήσει σε ενίσχυση της αξίας της τράπεζας, σε μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των €2,5 δισ., με μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο.

«Η Credia Bank είναι στην καρδιά μου» τόνισε και χαρακτήρισε την εξαγορά μία σημαντική επιτυχία τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για τους μετόχους και κυρίως το πρώην Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα κεφάλαια που επένδυσε για την εξυγίανση της πρώην Τράπεζας Αττικής με κέρδος.

Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου η επιτυχία της Credia Bank δικαιώνει και την προσπάθεια της κυβέρνησης για εξυγίανση των τριών τραπεζών και την στήριξη της στην δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα και η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελεί εκδήλωση αυτής της δικαίωσης.

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για την επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank και σημείωσε τα εξής: «Βλέπω πολύ θετικά τη δυνατότητα μιας ελληνικής τράπεζας να επεκταθεί μέσω εξαγοράς σε κάποια άλλη χώρα. Πιστεύουμε γενικά στη δυνατότητα και πρέπει οι τράπεζες μας να μεγαλώνουν».