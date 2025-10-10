CREDIABANK: Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί απόδειξη δέσμευσης της CrediaBank στην υποστήριξη μεγάλων και σύνθετων έργων, και την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις πιστοδοτικές και επενδυτικές της αποφάσεις.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η CrediaBank, η Περιφέρεια και τα Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας για τη στήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, την είσοδο των τοπικών επιχειρήσεων στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και την προσαρμογή των πολιτών στη νέα εποχή.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο «Κοβεντάρειο» κτίριο της Κοζάνης, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργου Αμανατίδη, του Προέδρου Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, κ. Γιάννη Μητλιάγκα και της Διευθύνουσας Συμβούλου της CrediaBank, κυρίας Ελένης Βρεττού.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί απόδειξη δέσμευσης της CrediaBank στην υποστήριξη μεγάλων και σύνθετων έργων, και την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις πιστοδοτικές και επενδυτικές της αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει: Την ανάληψη κοινών δράσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τη συνεργασία για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων (ΔΑΜ Προγράμματα Περιφέρειας ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Αναπτυξιακού Νόμου). Την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης. Τη βελτίωση της τραπεζικής εξυπηρέτησης με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα, με επίκεντρο τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και των πολιτών.