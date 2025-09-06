Η μάχη του κέντρου – Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Μέτρα για το 2026 και μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 θα παρουσιάσει απόψε ο πρωθυπουργός, με το βλέμμα στη “μεσαία τάξη” και το κεντρώο, πασοκογενές κοινό, το οποίο επιχειρεί να διεκδικήσει και ο Τσίπρας.

Με το βλέμμα στη “μεσαία τάξη” και το κεντρώο κοινό θα μιλήσει απόψε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μία ΔΕΘ η οποία είναι ιδιαίτερη και κρίσιμη, καθώς πραγματοποιείται στο μέσο της δεύτερης κυβερνητικής του θητείας και με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει στάσιμη στις δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομιλώντας χθες στο περιθώριο της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη με δημοσιογράφους σχολίασε πάντως ότι δεν τον απασχολεί να πάρει η ΝΔ μία ή δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, καθώς δεν κοιτά το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, αλλά το τέλος της τετραετίας. Εκτίμησε άλλωστε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί τελικά από το εάν έκανε όσα είχε υποσχεθεί το 2023.

Το κεντρώο, πασοκογενές, κοινό επιχειρεί πάντως πλέον να διεκδικήσει και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όπως έδειξε με τη χθεσινή του ομιλία στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε πάντως την άποψη ότι το κομμάτι του κεντρώου κοινού, που έχει έρθει στη ΝΔ από το 2019, δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τον κ.Τσίπρα. Αλλά και ότι ο πρώην πρωθυπουργός “απειλεί” περισσότερο το ΠΑΣΟΚ παρά τη ΝΔ.

Κυβερνητικές πηγές κατηγορούσαν εν τω μεταξύ τον κ.Τσίπρα ότι αντί για αυτοκριτική προσπαθεί “να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για τη μαύρη περίοδο 2015- 2019”. Δήλωναν ότι το Σάββατο ο πρωθυπουργός “θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέματα και τυχοδιωκτισμούς”. Και κατέληγαν αιχμηρά: “Το ποτάμι δε γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά”.

Ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται προφανώς να απαντήσει στον κ.Τσίπρα στην αποψινή του ομιλία, αν και είναι βέβαιο ότι θα δεχθεί σωρεία σχετικών ερωτήσεων κατά την αυριανή συνέντευξη τύπου. Δεν έχει σκοπό άλλωστε να μετατρέψει τη ΔΕΘ σε μία αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ούτως ή άλλως πάντως ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει όπως αναφέρθηκε να κρατήσει στη Νέα Δημοκρατία το κεντρώο κοινό, που θεωρείται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023, αλλά και να φέρει πίσω δεξιούς ψηφοφόρους και τη “μεσαία τάξη”. Και θεωρεί ότι κλειδί για όλα αυτά είναι η αύξηση των εισοδημάτων μέσω μειώσεων φόρων.

1,7 συν 1,5 δισ ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυρίως μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μία μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία.

Το συνολικό ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει απόψε ο κ. Μητσοτάκης θα αγγίξει το 1,7 δισ ευρώ. Ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί και θα αρχίζουν να εφαρμόζονται από το Νοέμβριο και 1,5 δισ μόνιμα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί (επιστροφή ενοικίου, ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων).

Γεγονός που, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δείχνει ότι τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων έχουν σταδιακό χαρακτήρα.

Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα τονίσει ότι η πολιτική της κυβέρνησης δημιουργεί υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιτρέπουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Αναμένεται μάλιστα να ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας ότι στην πρώτη του ΔΕΘ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2016 είχε μιλήσει για αύξηση των εισοδημάτων μέσω μειώσεων φόρων, πολιτικές που θα ανακοινώσει σήμερα στη 10 εμφάνιση του στη ΔΕΘ.

Το πολιτικό σκέλος της ομιλίας του πρωθυπουργού θα είναι σύντομο. Ο κ.Μητσοτάκης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα αναφερθεί στο διεθνές περιβάλλον με τους πολέμους, την οικονομική ανασφάλεια, τους δασμούς. Θα σταθεί στις πολιτικές κρίσεις σε Γαλλία και Ολλανδία. Και θα λανσάρει εκ νέου το αφήγημα της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.