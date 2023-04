ΔΝΤ- Παγκόσμια Τράπεζα: Οι κρίσιμες μεταβλητές για την πορεία των επιτοκίων - Καμπανάκι για αναπτυσσόμενες χώρες

Την άποψη ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ και σε άλλες βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες είναι πιθανόν να επιστρέψουν στα υπερβολικά χαμηλά επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την πανδημία, εξαιτίας της γήρανσης πληθυσμού και του υποτονικού ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας καταγράφουν εκφράζουν σε άρθρο τους στο blog του ΔΝΤ οι Jean-Marc Natal, Philip Barrett (Interest Rates Likely to Return Toward Pre-Pandemic Levels When Inflation is Tamed How close will depend on the persistence of public debt, on how climate policies are financed and on the extent of deglobalization).

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι “όταν ο πληθωρισμός επανέλθει υπό έλεγχο, οι κεντρικές τράπεζες των προηγμένων οικονομιών είναι πιθανό να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική και να επαναφέρουν τα πραγματικά επιτόκια στα προ πανδημίας επίπεδα. Το πόσο κοντά σε αυτά τα επίπεδα θα εξαρτηθεί από το αν θα υλοποιηθούν εναλλακτικά σενάρια που περιλαμβάνουν επίμονα υψηλότερο δημόσιο χρέος και ελλείμματα ή χρηματοπιστωτικό κατακερματισμό. Στις μεγάλες αναδυόμενες αγορές, οι συντηρητικές προβολές των μελλοντικών δημογραφικών τάσεων και τάσεων παραγωγικότητας υποδηλώνουν σταδιακή σύγκλιση προς τα πραγματικά επιτόκια των προηγμένων οικονομιών."

Στο μεταξύ ρυθμό ανάπτυξης 2% προβλέπει πλέον η Παγκόσμια Τράπεζα για την παγκόσμια οικονομία, αναθεωρώντας ανοδικά τις προβλέψεις της.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ντέιβιντ Μάλπας, μιλώντας σε εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης κατά την έναρξη της Εαρινής Εβδομάδας των Συνεδριάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σημείωσε ότι η ανοδική αναθεώρηση των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας βασίζεται στη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών για την κινεζική οικονομία.

Η οικονομία της Κίνας, εκτιμάται πως το 2023 θα τρέξει με ρυθμό 5,1% έναντι εκτίμησης για ανάπτυξη του κινεζικού ΑΕΠ με ρυθμό 4,3% της Κίνα. Ο κ. Μάλπας τόνισε ότι η Κίνα θα μπορούσε να κερδίζει ορισμένους πόντους σε πολιτικό επίπεδο με σχετικά μικρό κόστος για τα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα.

“Από την πλευρά των ιδρυμάτων τους, δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσό”, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι “είναι προς όφελος της Κίνας να κάνει μια τέτοια κίνηση, τόσο από οικονομική όσο και από πολιτική άποψη”. Ο ίδιος, πρόσθεσέ ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, παρουσιάζουν καλύτερη πορεία από αυτήν που περίμενε η Παγκόσμια Τράπεζα τον Ιανουάριο.

Καμπανάκι για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, σημείωσε ότι η επιβράδυνση του ρυθμού επέκτασης σε σύγκριση με το 2022 θα εντείνει τις δυσκολίες των αναπτυσσόμενων χωρών να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Παράλληλα, ο κ. Μάλπας προειδοποίησε ότι οι αναταράξεις στον τραπεζικό κλάδο και οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να ασκήσουν εκ νέου πτωτικές πιέσεις στις προοπτικές ανάπτυξης.

