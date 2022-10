ΔΝΤ: Στο 9,2% ο πληθωρισμός φέτος - "Φρένο" στην ανάπτυξη το 2023

Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος με 5,2% και το 2023 με 1,8%, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του για την Παγκόσμια Οικονομία. Είναι δηλαδή κοντά σε αυτό περίπου που εκτιμά και το υπουργείο Οικονομικών που έχει κάνει λόγο στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για 5,3% και 2,1% αντίστοιχα.

Επίσης το ΔΝΤ υπολογίζει ότι μεγάλες οικονομίες της ΕΕ θα μπουν σε ύφεση επηρεάζοντας και πορεία της Ελληνικής οικονομίας.

ADVERTISING

Ειδικότερα για την Ευρωζώνη, το Ταμείο προβλέπει στασιμότητα για το 2023. Δηλαδή βάζει τον πήχη στο 0,5%, ενώ κι επισήμως “βλέπει” ύφεση 0,3% στη Γερμανία και 0,2% στην Ιταλία, ενώ για Γαλλία, Ισπανία και Ολλανδία προβλέπει χαμηλή ανάπτυξη 0,7%, 1,2% και 0,8% αντιστοίχως.

Σε σχέση με την ακρίβεια εκτιμά συνέχιση του πληθωριστικού κύματος με τον Δείκτη Τιμών να ανεβαίνει κατά 9% -και συγκεκριμένα στο 9,2%- φέτος. Ενώ για το 2023 εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 3,2%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη υπολογίζει ότι θα “τρέχει” με 5,7%, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις αποφάσεις της ΕΚΤ αναφορικά με τις αυξήσεις επιτοκίων.

Όσον αφορά στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις, για το 2027 το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία δεν θα “τρέχει” με ρυθμούς άνω του 1,4% παρά το ότι θα έχουν “ωριμάσει” τα projects του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ στο 1,5% βάζει τον πήχη και για το σύνολο της Ευρωζώνης, κάτι που σημαίνει ότι το Ταμείο θεωρεί ότι τα απόνερα της κρίσης θα είναι έντονα στην Ευρώπη.

Να σημειωθεί ότι όπως κάθε χρόνο Πέμπτη, ο Χ. Σταϊκούρας θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην εισαγωγική συνεδρίαση του IMFC (InternationalMonetary and Financial Committee), όπου θα αναλυθούν η πορεία και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και θα παρουσιαστούν επισήμως οι εκθέσεις του ΔΝΤ για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic Outlook), τα δημοσιονομικά μεγέθη (Fiscal Monitor) και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (Financial Stability Report).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις