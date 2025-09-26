Εκτινάχθηκε σε νέο ρεκόρ το παγκόσμιο χρέος – Η λίστα των χωρών

Το παγκόσμιο χρέος κατέγραψε αύξηση μεγαλύτερη των 21 τρισ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του έτους στα 337,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το παγκόσμιο χρέος εκτινάχθηκε σε νέο ρεκόρ στα 337,7 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου λόγω της χαλάρωσης των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενός λιγότερο ισχυρού δολαρίου και μιας αλλαγής στάσης από τις κεντρικές τράπεζες, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Institute of International Finance που δημοσιεύθηκε.

Το IIF δήλωσε ότι το παγκόσμιο χρέος κατέγραψε αύξηση μεγαλύτερη των 21 τρισ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του έτους στα 337,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Κίνα, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιαπωνία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα επίπεδα του χρέους σε όρους δολαρίου ΗΠΑ, αν και ένα μέρος αυτού οφείλεται στην εξασθένιση του δολαρίου, διαπίστωσε το IIF.

Το αμερικανικό νόμισμα έχει αποδυναμωθεί κατά 9,75% από την αρχή του έτους έναντι άλλων νομισμάτων.

«Η κλίμακα αυτής της αύξησης ήταν συγκρίσιμη με την αύξηση που παρατηρήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2020, όταν οι πολιτικές αντιδράσεις που σχετίζονται με την πανδημία οδήγησαν σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση του παγκόσμιου χρέους» αναφέρει το Global Debt Monitor του IIF.

Εξετάζοντας τους δείκτες χρέους προς ΑΕΠ ο Καναδάς, η Κίνα, η Σαουδική Αραβία και η Πολωνία είδαν τις πιο απότομες αυξήσεις. Ο λόγος χρέους-ΑΕΠ μειώθηκε στην Ιρλανδία, την Ιαπωνία και τη Νορβηγία, σύμφωνα με την έκθεση.

Συνολικά, ο παγκόσμιος λόγος χρέους προς ΑΕΠ συνέχισε να κινείται καθοδικά με αργούς ρυθμούς και βρίσκεται λίγο πάνω από το 324%. Ωστόσο, στις αναδυόμενες αγορές έφτασε το 242,4% – ένα νέο ρεκόρ μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω της τελευταίας έκθεσης (Μαΐου). Το συνολικό χρέος στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκε κατά 3,4 τρισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο σε υψηλό ρεκόρ άνω των 109 τρισ. δολαρίων.