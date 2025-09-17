Ελ. Βρεττού: Η Credia Bank εξελίσσεται σε συστημική τράπεζα

Τα ισχυρά οφέλη από την εξαγορά της HSBC Μάλτας παρουσίασε στους αναλυτές η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Credia Bank στο ευρωπαϊκό τραπεζικό οικοσύστημα. Αναθεώρηση του Business plan τον Οκτώβριο.

«Εφαλτήριο» που θα καταστήσει την Credia Bank συστημική τράπεζα, χαρακτήρισε νωρίτερα σήμερα, την εξαγορά της HSBC Μάλτας η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών για το πλαίσιο εξαγοράς της HSBC Μάλτας και τις προοπτικές που ανοίγονται για την τράπεζα, η κα Βρεττού τόνισε ότι «ξεκινήσαμε με το όραμα να μετατρέψουμε την Attica Bank σε έναν τραπεζικό “πρωταθλητή” υψηλής ανάπτυξης και αποδόσεων στην Ελλάδα, τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα που διαφοροποιείται από τις άλλες τράπεζες. Το πρώτο μας βήμα ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Παγκρήτια, η εξυγίανση του ισολογισμού και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σήμερα, ανακοινώνουμε το επόμενο κεφάλαιο σε αυτό το “ταξίδι”, μέσω της πρώτης κίνησης για διεθνή επέκταση της τράπεζας».

Ειδικά σε ό, τι αφορά στη δεύτερη εξαγορά η κυρία Βρεττού επεσήμανε ότι «οι συνέργειες που θα προκύψουν από την εξαγορά της HSBC Μάλτας είναι σημαντικές και σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ το ενοποιημένο σχήμα θα αναπτύξει συνέργειες σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των δύο τραπεζών και ειδικότερα στο retail banking, στη διαχείριση περιουσίας και στον ασφαλιστικό κλάδο. Συνολικά «η συναλλαγή θα αναβαθμίσει τον ρόλο μας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό οικοσύστημα και θα ανοίξει την πόρτα σε περισσότερες διεθνείς αγορές στο μέλλον».

Μεγάλη ώθηση στην πιστωτική επέκταση

Όπως ειπώθηκε στους αναλυτές η μαλτέζικη τράπεζα διαθέτει ευρεία καταθετική βάση, η οποία διαμορφώνεται στα 6,2 δισ. ευρώ ενώ με την ένταξη της στην Credia Bank οι καταθέσεις του ομίλου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 12 δισ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό της τράπεζας θα ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ. Τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη θα αυξηθούν στα 189 εκατ. ευρώ, ενώ σε μελλοντική βάση, η διοίκηση αναμένει ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία θα αυξηθεί κατά 90 έως 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ευρύτερα, το χαρτοφυλάκιο δανείων της HSBC Malta διαμορφώνεται στα 2,821 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά δάνεια λιανικής και κυρίως στεγαστικά. Τα επιχειρηματικά, με βάση στοιχεία εξαμήνου 2025, διαμορφώνονται στα 753,8 εκατ. ευρώ.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες η κυρία Βρεττού ανάφερε ότι «ενώ το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας διπλασιάζεται αρχικά, η πλεονάζουσα ρευστότητα της HSBC Malta, όπως και στην Credia αυτή τη στιγμή, μας επιτρέπει να δώσουμε περαιτέρω έμφαση στην ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης» αν και διευκρίνισε ότι «είναι κάπως πρόωρο αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε στους πιθανούς στόχους πιστωτικής επέκτασης και τις προοπτικές της μαλτέζικης τράπεζας, προτού υπάρξουν οι απαιτούμενες εποπτικές – ρυθμιστικές εγκρίσεις».

Νέο business plan τον Οκτώβριο

Όπως είναι φυσικό, η εξαγορά της HSBC Malta επιταχύνει το business plan της Credia με την η κα. Βρεττού να γνωστοποιεί ότι εντός Οκτωβρίου αναμένεται η παρουσίαση του νέου business plan του ομίλου. Ωστόσο, επισήμανε ότι με την ένταξη της HSBC Malta, τα προ προβλέψεων κέρδη αυξάνονται κατά 100 εκατ. σε σχέση με τους υπάρχοντες στόχους που έχουν τεθεί. «Πιστεύουμε ότι μπορούμε πραγματικά να ξεπεράσουμε τον στόχο των 280 εκατ. ευρώ για το 2027 κατά το πρόσθετο ποσό που θα εισφέρει η Μάλτα».

Σε ό,τι αφορά στις λεπτομέρειες της συναλλαγής αναμένεται να είναι κεφαλαιακά ουδέτερη και να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και ρευστότητα.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η CEO της Credia, η τράπεζα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με την επόπτη καθώς μετατρέπεται σε συστημική. Συνεπώς, δεν μπορεί να γνωρίζει εξαρχής ποια θα είναι τα πρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας που μπορεί να ζητήσει ή να μην ζητήσει η ΕΚΤ. Περισσότερα δεδομένα θα υπάρξουν προς το δεύτερο τρίμηνο του 2026, όταν θα έχει ωριμάσει η διαδικασία.

Η CEO της Credia Bank εκτίμησε ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενδεχομένως και νωρίτερα, ενώ ο νέος όμιλος θα είναι λειτουργικά έτοιμος μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς. Όπως είπε, οι δύο τράπεζες θα λειτουργούν αυτόνομα, με ξεχωριστές διοικήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι της HSBC Μάλτας είναι «καλυμμένοι» για τουλάχιστον δύο χρόνια.