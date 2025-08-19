Στο “σκάνερ” της ΑΑΔΕ μεγάλες επιστροφές φόρου και ΦΠΑ

Στο “μάτι” της εφορίας μπαίνουν, ειδικά, περιπτώσεις επιστροφής ΦΠΑ, σε εταιρείες με ύποπτο φορολογικό παρελθόν.

Από “κόσκινο” περνά η ΑΑΔΕ όσες επιχειρήσεις, αλλά και επαγγελματίες πήραν μεγάλες επιστροφές φόρου εισοδήματος αλλά και ΦΠΑ.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η φορολογική αρχή επιδιώκει να ελέγξει αν δόθηκαν σωστά τα συγκεκριμένα ποσά και δεν υπάρχουν υποψίες για απάτες κατά του Δημοσίου. Έτσι, η ΑΑΔΕ δρομολογεί φέτος συνολικά 4.200 ελέγχους μόνο για επιστροφή ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις με απάτες τύπου “καρουζέλ”, όπου το Δημόσιο έχει εμφανιστεί να χάνει έσοδα από ποσά ΦΠΑ που επιστρέφει σε εταιρείες “φαντάσματα”. Επίσης, πριν λίγες εβδομάδες, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες, μετοχές, περιουσιακά στοιχεία μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ.

Στο “μάτι”

Τούτων δοθέντων, η ΑΑΔΕ, πέρα από την πρώτη διαδικασία αυτοματοποιημένου ελέγχου, που κάνει σε όσους και όσες δικαιούνται επιστροφή, προχωρά σε περαιτέρω έλεγχο σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών.

Μάλιστα, στη διαδικασία επανελέγχου της σχετικής λίστας που διαμορφώνεται με τους υπόχρεους, αξιοποιούνται “έξυπνες πρακτικές”, με διασταυρώσεις και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε περίπτωση που κάτι ύποπτο προκύψει γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος, κι εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, καλούνται οι υπόχρεοι και υπόχρεες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για να δώσουν εξηγήσεις και στη συνέχεια να καταβάλλουν το φόρο που τους αναλογεί.

Τα στοιχεία που “γεννούν” υποψίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ ενεργοποιούνται σε σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων που έλαβαν δυσανάλογα υψηλές επιστροφές φόρου, σε σχέση με τα εισοδήματά ή τον τζίρο τους αλλά και σε περιπτώσεις ύποπτων τροποποιητικών δηλώσεων.

Παράλληλα, στο “μάτι” της εφορίας ,μπαίνουν περιπτώσεις επιστροφής ΦΠΑ, σε εταιρείες με ύποπτο φορολογικό παρελθόν. Μάλιστα αξιοποίηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, όπως π.χ. ασυνήθιστες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα και τα αιτούμενα ποσά, αναντιστοιχίες μεταξύ του κύκλου εργασιών και των επιστροφών, αλλά και επαναλαμβανόμενα αιτήματα για υπέρογκα ποσά καταβάλλεται προσπάθεια να αποκαλυφθούν περιπτώσεις “υφαρπαγής” του ΦΠΑ.

Παράλληλα, στο “στόχαστρο” της ΑΑΔΕ μπαίνουν νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα εκμεταλλεύονταν την τριμηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, για να εμφανίζονται, να εισπράττουν και να εξαφανίζονται πριν την υποχρέωση απόδοσης φόρου. Οι έλεγχοι των εφοριακών ,διευκολύνονται από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το ΕΛΕΓΧΟΣlive, τη διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών, το σύστημα BANCAPP και το ψηφιακό πελατολόγιο.

Το πλαίσιο για τις επιστροφές φόρων

Να σημειωθεί ότι με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο η ΑΑΔΕ επιστρέφει άμεσα φόρο εισοδήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας αποστέλλονται άμεσα τα ειδοποιητήρια στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, συμψηφίζονται. Οι συμψηφισμοί που δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται από τις εφορίες, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει μικρή καθυστέρηση.

Αλλά και επιστροφές φόρου εισοδήματος, που συμψηφίστηκαν με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Σημειώνεται, παράλληλα, ότι η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επιταχύνει τις διαδικασίες επιστροφής του φόρου με κορυφαία τη δημιουργία της «Χρυσής Λίστας» δικαιούχων για την επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν άριστη φορολογική συμπεριφορά και λαμβάνουν αυτόματα τις επιστροφές ΦΠΑ που τους αναλογούν. Επιδίωξη της ΑΑΔΕ είναι η αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ σε ποσοστό άνω του 95%.