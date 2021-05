Η μεγαλύτερη διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ των τελευταίων ετών

Η μεγαλύτερη καμπάνια προβολής της χώρας στο εξωτερικό, τα τελευταία χρόνια, έχει ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, κατά το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού και επανέλαβε στο Delphi Economic Forum στο Ζάππειο Μέγαρο, ο ΕΟΤ υλοποιεί μια καμπάνια σε Ευρώπη και Αμερική, συνολικού προϋπολογισμού 22,9 εκατ. ευρώ, έχει συνάψει συμφωνίες συνδιαφήμισης με 18 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες και 78 tour operators, άνω των 10,5 εκατ. ευρώ, ενώ προβάλλεται και διαφημιστική εκστρατεία σε δεκάδες digital media και πλατφόρμες του εξωτερικού, συνολικού προϋπολογισμού 12,6 εκατ. ευρώ.

Το νέο αφήγημα της επικοινωνιακής στρατηγικής, βασίζεται στο τρίπτυχο άνθρωποι-αξίες-εμπειρίες και πάει πέρα από το κλασικό μοντέλο ήλιος – θάλασσα, κάτω από την ομπρέλα του σλόγκαν «All You Want Is Greece».

«Για μένα ο ρόλος του ΕΟΤ είναι να στηρίζει την χώρα ως προορισμό, να ενισχύει την τουριστική επιχειρηματικότητα, να συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης. Όσο περισσότερο συγκλίνουμε με την αγορά, τόσο πιο πετυχημένη θα είναι η δουλειά μας», είπε ο Δημήτρης Φραγκάκης.

