Καφούνης: Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα του εμπορίου

Θετικά χαρακτήρισε τα μέτρα για την κοινωνία και την οικονομία που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ωστόσο σχολίασε πως τα κρίσιμα αιτήματα του εμπορίου παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Με θετικό πρόσημο έγιναν δεκτές οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, με τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τα μέτρα στήριξης οικογενειών και νοικοκυριών από τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρο Καφούνη, ωστόσο παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα αιτήματα του εμπορίου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του, “οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ συνιστούν ουσιαστικά βήματα στήριξης για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη, τα οποία αναμφίβολα καλωσορίζουμε, καθώς η μείωση άμεσων φόρων έχει σημαντική κοινωνική διάσταση και παράλληλα αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο.

Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούν προυπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία αταλάντευτα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε“.