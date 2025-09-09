“Σβήνουν” εστίαση και ΜμΕ ένεκα βαρών και ΦΠΑ – Βολές για το “πακέτο” ΔΕΘ

Κόστη ενέργειας, υψηλός ΦΠΑ και απουσία πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις “γονατίζουν” τις ΜμΕ, κάτι που έμεινε εκτός “σπέκτρουμ” των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ με βάση του φορείς της αγοράς.

Καμπανάκι “κρούουν” οι μικρομεσαίοι όντας απογοητευμένοι από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ. Αυτό αναδεικνύεται από τις ανακοινώσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων – ΠΟΕΣΕ.

Το ΒΕΑ υπενθυμίζει ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων και απασχολεί πάνω από το 87% του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, παρά την καθοριστική συμβολή της, τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου αγνοούνται, με αποτέλεσμα η βιοτεχνία και η μεταποίηση να συρρικνώνονται, περιορίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Από την πλευρά της η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι “…αυτή τη φορά η κυβέρνηση εξήγγειλε κάποια μέτρα, κυρίως ανακουφιστικού χαρακτήρα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Όμως το όποιο όφελος γρήγορα εξανεμίζεται, αφού καταλήγει να κατευθύνεται ξανά στα ολιγοπώλια, όπως για παράδειγμα εκείνα που ελέγχουν την αγορά τροφίμων και ενέργειας, αλλά και τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να πειράξει τους βασικούς μηχανισμούς που σήμερα διαμορφώνουν το υψηλό κόστος ζωής και λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”.

Αλλά και και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει ότι “αναγνωρίζει τη σημασία των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ιδιαίτερα σε όσα αφορούν τη στήριξη των νέων, των οικογενειών και την τόνωση της ανάπτυξης. Ωστόσο, η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απέχει δραματικά από τις εξαγγελίες”. Παράλληλα και το ΕΒΕΑ έχει εστιάσει σε ανάγκες του επιχειρείν που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η ΓΣΕΒΕΕ

σήμερα οι μικρές επιχειρήσεις της χώρας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι βιώνουν μία δύσκολη πραγματικότητα, όπου Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε και στα δύο εξάμηνα του 2024. Η ρευστότητά τους μειώθηκε, με πάνω από τις μισές να καταγράφουν πτώση. Το λειτουργικό τους κόστος αυξήθηκε σχεδόν 40% μέσα σε τρία χρόνια. Ο πληθωρισμός, η ενεργειακή ακρίβεια και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος τις πιέζουν ασφυκτικά. Αυτή την πραγματικότητα, όπως αποδείχτηκε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ επιμένει να αγνοεί η Κυβέρνηση. Για αυτή την πραγματικότητα ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά δεν είπε κουβέντα".

Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση

Την ίδια ώρα η ΠΟΕΣΕ εκφράζει την βαθύτατη οργή και αγανάκτησή της για την πλήρη και προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει, η ΠΟΕΣΕ, “μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανασφάλειας, όπου οι επιχειρήσεις μας λύγισαν υπό το βάρος της ακατάσχετης ακρίβειας, του ενεργειακού κόστους που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και της δραματικά μειωμένης κατανάλωσης, περιμέναμε από την κυβέρνηση δίκαιες και ουσιαστικές λύσεις. Αντ’ αυτού, εισπράξαμε μια εκκωφαντική σιωπή. Μια σιωπή που ισοδυναμεί με καταδίκη για χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου”.

Όπως σημειώνει, “ο Πρωθυπουργός:

Αρνείται επίμονα την επαναφορά του ΦΠΑ στο 13%, στο σερβιριζόμενο καφέ, ροφήματα και μη αλκοολούχα ποτά, παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για μειωμένο και ενιαίο ΦΠΑ στην εστίαση. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος που δεχθήκαμε αύξηση στους συντελεστές ΦΠΑ κατά τη θητεία του.

Δεν ανακοίνωσε ΚΑΝΕΝΑ ουσιαστικό μέτρο για την ανάσχεση του ενεργειακού κόστους, αφήνοντας μας έρμαια στις διαθέσεις της αγοράς και οδηγώντας μας με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο.

Παραβλέπει την ανάγκη μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, αδιαφορώντας για την ασφυξία που προκαλεί στις επιχειρήσεις και την αδυναμία μας να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας.

Όταν σβήνουν τα φώτα της εστίασης, σκοτεινιάζει ολόκληρη η κοινωνία και η οικονομία”, καταλήγει η ΠΟΕΣΕ.

ΒΕΑ: “Για ακόμη μια χρονιά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εκτός κυβερνητικής ατζέντας”

Με απογοήτευση και αγανάκτηση υποδέχθηκαν, επίσης, με βάση σχετική ανακοίνωση, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι για ακόμη μια χρονιά, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αγνοήθηκε επιδεικτικά.

“Οι ανακοινώσεις περιείχαν μέτρα με κοινωνικό πρόσημο, όμως η πραγματική οικονομία, έμεινε ξανά στο περιθώριο. Καμία ουσιαστική δέσμευση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που σηκώνουν το βάρος της απασχόλησης και της παραγωγής στη χώρα. Οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες, δεν αντέχουν άλλες επικοινωνιακές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα”, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος.

“Η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη, αλλά πώς θα υπάρξει ανάπτυξη όταν οι άνθρωποι που κρατούν όρθια την αγορά παραμένουν εκτός σχεδιασμού; Η βιοτεχνία δεν ζητά προνόμια, ζητά δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση. Όταν η Πολιτεία επιλέγει να μην αγγίζει το τεράστιο ζήτημα της φορολογικής και ασφαλιστικής ασφυξίας των μικρών επιχειρήσεων, στην ουσία τις σπρώχνει στο περιθώριο”, υπογράμμισε ο κ. Δαμίγος.

Τα αιτήματα που για ακόμη μια φορά αγνοήθηκαν

Το ΒΕΑ είχε καταθέσει ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο για ακόμη μια χρονιά, δεν βρήκε καμία θέση στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ενδεικτικά:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση του φόρου επιχειρήσεων στο 20%.

Αναθεώρηση της τεκμαρτής φορολόγησης, που σήμερα συνθλίβει τους ελεύθερους επαγγελματίες και αποθαρρύνει τη νόμιμη εργασία.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές έως 31/12/2023 με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.

Χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυοδοσίες για πραγματική ενίσχυση της ρευστότητας.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με ουσιαστικά προγράμματα κατάρτισης, επιδότηση πρακτικής άσκησης και κάλυψη ελλείψεων σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αδειοδότηση των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επαγγελμάτων από τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και να δημιουργηθεί Εθνικό Μητρώο Επαγγελματικών Αδειών.

“Πρόκειται για προτάσεις, που αποτυπώνουν την πραγματική ανάγκη χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων. Η αγνόησή τους από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν είναι απλώς αδυναμία, είναι πολιτική επιλογή που στέλνει λάθος μήνυμα σε όλη την αγορά”, σημείωσε ο Πρόεδρος του ΒΕΑ.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα σιωπήσει. Θα συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις και να διεκδικεί λύσεις, εδώ και τώρα, γιατί οι βιοτέχνες δεν μπορούν να περιμένουν άλλες εξαγγελίες χωρίς περιεχόμενο.