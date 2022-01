Microsoft: Στο Enterprise Greece ο φάκελος της επένδυσης για τα 3 data centers

Tο φάκελο για την υπαγωγή στο καθεστώς των «στρατηγικών επενδύσεων» κατέθεσε στο Enterprise Greece η θυγατρική της πολυεθνικής Microsoft Operations 4733 Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ, όσον αφορά τη δημιουργία data centers στην Ανατολική Αττική.

Έτσι, με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί του επενδυτικού σχεδίου της Microsoft, βάσει της νέου νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων (4864/2021), κηρύσσεται η έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης. Η δημόσια διαβούλευση αναμένεται να διαρκέσει ως την Κυριακή 23 Ιανουαρίου και τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται και η συνεδρίαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής για την έγκριση ένταξης της επένδυσης σε καθεστώς fast track.

Το υπό μελέτη έργο αφορά στη δημιουργία ενός Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων αποτελούμενου από τρία (3) Κέντρα Δεδομένων (Data Centers), στο νομό Αττικής, , με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Cloud) στην Ελλάδα.

Τα τρία Κέντρα Δεδομένων έχουν πλήρη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους αποτελώντας μια επιχειρηματική, λειτουργική και οικονομική οντότητα, σε τρία σημεία εγκατάστασης. Το γήπεδο εγκατάστασης με την ονομασία Site 6 εντοπίζεται στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος ενώ τα γήπεδα με τις ονομασίες Site 27 & Site 28 στο Δήμο Κρωπίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου αφενός ικανοποιεί την προϋπόθεση του σχετικού νόμου, καθώς προβλέπεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των 75 εκατ. ευρώ, και αφετέρου θα ανέλθει και σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν, κατά βιώσιμο τρόπο, άνω των εκατό (100) νέων Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Σύμφωνα με το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης η επένδυση έχει το χαρακτήρα της απολύτου αειφορικής προσέγγισης καθώς ενστερνίζεται τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και υιοθετεί τη στρατηγική “Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030” σύμφωνα, με την οποία η Microsoft αποβλέπει να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας με αγορές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, να προβεί στη ψύξη των συστημάτων με αέρα αντί νερού και να προβεί στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του 90% των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αντικαθίστανται.

