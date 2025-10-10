Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 13 έως 17 Οκτωβρίου

Κατά την περίοδο 13 έως 17 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 162.500ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.

Από 13 έως 17 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: