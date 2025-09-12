Οι επόμενες κινήσεις του Ομίλου AKTOR μετά το τέλος του deal με την Prodea

Ο κ.Εξάρχου μιλώντας για την διακοπή του deal με την Prodea, υπογράμμισε πως τα εν λόγω κεφάλαια δεν θα αξιοποιηθούν για την επικείμενη εξαγορά της Άκτωρ.

Ισχυρές επιδόσεις παρουσιάζει σύμφωνα με τον βασικό μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, κ. Α. Εξάρχου ο Όμιλος AKTOR βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2025 ενώ είναι δεδομένη η στροφή προς τις Παραχωρήσεις. Μιλώντας στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης αναλυτών, σημείωσε πως το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 11% και το περιθώριο κέρδους EBITDA επίσης στο 11% τέλος του α’ εξαμήνου, σηματοδοτώντας την παγίωση αυτού του επιπέδου κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τον κ.Εξάρχου τόσο η ποιότητα των έργων όσο και η τεχνική και χρηματοδοτική ικανότητα του ομίλου να εντατικοποιεί την εκτέλεση των συμβάσεων έργων απέδωσαν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Όπως ειπώθηκε, ο τομέας δεν χρήζει περαιτέρω χρηματοδότησης καθώς θα εξυπηρετείται από τις ταμειακές ροές που παράγει, και πως η πίεση που ασκήθηκε στο κεφάλαιο κίνησης στο πρώτο μισό του έτους «ήταν παροδική» και θα εξισορροπηθεί στο β’ εξάμηνο.

Ο κ.Εξάρχου μιλώντας για την διακοπή του deal με την Prodea, υπογράμμισε πως τα εν λόγω κεφάλαια δεν θα αξιοποιηθούν για την επικείμενη εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις (για την οποία σημείωσε ότι έχει εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση της συναλλαγής). Επανέλαβε πως ο όμιλος διαπραγματεύεται νέες συμβάσεις έργων Παραχώρησης, υπογραμμίζοντας πως μία εξ αυτών «θα ανακοινωθεί σύντομα». Περαιτέρω ο όμιλος σχεδιάζει επίσης την ολοκλήρωση εξαγορών ΑΠΕ έως το τέλος του 2025, στοχεύοντας σε χαρτοφυλάκιο 500 MW στο τέλος της χρονιάς.

Ο κ. Εξάρχου αναλύοντας το γιατί δεν προχώρησε η συμφωνία εξαγοράς των ακινήτων της Prodea, τόνισε πως η πολυπλοκότητα της συναλλαγής αλλά και το αυξημένο κόστος αυτής, οδήγησε τη διοίκηση του ομίλου σε αναθεώρηση των αρχικών βλέψεων. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο στόχος απόκτησης assets που αποφέρουν σταθερές ταμειακές ροές, κρίθηκε ότι εξυπηρετείται με την απόκτηση του κλάδου Παραχωρήσεων από τον όμιλο Ελλάκτωρ με πολύ φθηνότερους όρους».

Υπενθυμίζεται πως από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ.ευρώ, ποσό 50 εκατ.ευρώ επρόκειτο να αποτελέσει το equity του ομίλου για την εξαγορά του πακέτου ακινήτων Milora (συνολικής αποτίμησης πέριξ των 500-580 εκατ.ευρώ), ωστόσο -υπό το πρίσμα της ακύρωσης της εν λόγω συμφωνίας – τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε άλλους στρατηγικούς πυλώνες.

Αναφορικά με την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις ο επικεφαλής της AKTOR πιστεύει πως η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σημείωσε επίσης ότι έως το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί και η εξαγορά της κατασκευαστικής Εντελέχεια.

Ευχαρίστησε ωστόσο τόσο τα στελέχη της Aktor όσο και της Prodea Investments για την πολύμηνη προετοιμασία, τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών (Πειραιώς, Eurobank και Credia) και τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο που ασχολήθηκαν με την προετοιμασία της συναλλαγής που τελικά δεν ευοδώθηκε. Πάντως η διοίκηση του ομίλου δεν επεκτάθηκε σε νέα σχέδια όσον αφορά το real estate, παραμένοντας στα assets που ήδη έχει στο χαρτοφυλάκιο της.

Η διοίκηση της εταιρείας επιβεβαίωσε πως η αλλαγή πλεύσης δεν επηρεάζει τις προβλέψεις ανάπτυξης μεγεθών, επιβεβαιώνοντας πως στόχος για το 2025 είναι τα κέρδη EBITDA να διαμορφωθούν στα 180-200 εκατ.ευρώ και μεσοπρόθεσμα στα 400 εκατ.ευρώ έως το τέλος του 2030 (σ.σ. στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου 5ετίας).