Ωριμάζουν οι επενδύσεις στο Ελληνικό

Εντός του προσεχούς διμήνου αναμένεται η ανακήρυξη αναδόχων τόσο για τα έργα υποδομών στο Ελληνικό, όσο και για το κατασκευαστικό σχήμα που θα αναλάβει τη δημιουργία του Marina Tower, του Πύργου κατοικιών με θέα τη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις υποδομές, η Lamda Development αξιολογεί τις τέσσερις προσφορές για το διαγωνισμό του πακέτου έργων υποδομών ύψους 250-300 εκατ.ευρώ, με στόχο την ανάδειξη αναδόχου εντός του Φεβρουαρίου του 2022. Τα έργα περιλαμβάνουν δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, οδικά δίκτυα και πεζοδρόμια, αντιπλημμυρικά, με βασικότερο όλων την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, για τα οποία προσφορές φέρονται να έχουν καταθέσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΆΒΑΞ, Άκτωρ σε συνεργασία με την Αρχιρόδον, Intrakat σε συνεργασία με τη διεθνή κατασκευαστική WADE ADAMS, καθώς και ο όμιλος Μυτιληναίος (πιθανότητα συμμετέχοντας σε κάποιο από τα παραπάνω σχήματα).

Παράλληλα, η Lamda Development υλοποιεί και τον σχεδιασμό της για τα κτιριακά έργα, όπου πέραν των άλλων- ανέθεσε το project management στην εξειδικευμένη κοινοπραξία των εταιρειών Mace και Jacobs. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται εντός διμήνου να ανακηρυχθεί ο ανάδοχος για τον Marina Tower, για τον οποίο ενδιαφέρον έχουν εκφράσει οι Τέρνα με ACC, Άβαξ με Rizzani de Eccher, Intrakat με Bouygues και Archirodon με Besix). Σημειώνεται ότι το κόστος επένδυσης για τον Marina Tower υπολογίζεται σε 250 εκατ.ευρώ.

Πέραν των εν λόγω διαγωνισμών, η εταιρεία ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Brook Lane για τη δημιουργία του δεύτερου Πύργου στο Ελληνικό. Η εν λόγω συνεργασία αφορά στην υλοποίηση ενός πύργου μικτής χρήσης («Mixed Use Tower»), αποτελούμενο από χώρους γραφείων, πολυτελές ξενοδοχείο και κατοικίες, προοριζόμενο να αποτελέσει τοπόσημο της όλης περιοχής. O σχεδιασμός του Mixed Use Tower έχει ανατεθεί στο κορυφαίο διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο AEDAS, ενώ η διαχείριση του ξενοδοχείου και των κατοικιών θα ανατεθεί σε διεθνούς φήμης εταιρεία διαχείρισης (hotel operator). Η συνολική επένδυση για τη δημιουργία του Mixed Use Tower εκτιμάται σε 200 εκατ.ευρώ, ενώ στην κοινοπραξία η Brook Lane θα κατέχει το 70% ενώ το 30% η Lamda Development.

Εντός του έτους, επίσης, αναμένεται και η εκκίνηση των διαδικασιών για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος και Καζίνο στο Ελληνικό. Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της ΕΕΕΠ με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλά και η κύρωση της με νόμο από τη Βουλή. Η επένδυση αναμένεται να αγγίξει το 1 δισ. ευρώ (150 εκατ.ευρώ η άδεια καζίνο και 850 εκατ.ευρώ το κατασκευαστικό έργο το οποίο θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Επιπλέον, μέσα στο 2022 αναμένονται διαδοχικά οι δημοπρατήσεις για τα υπόλοιπα έργα εντός του Ελληνικού. Η Lamda έχει αποφασίσει να πωλήσει τα οικόπεδα των 17 βιλών και να αναθέσει σε τρίτους την κατασκευή αυτών, οπότε με τις προπωλήσεις να «τρέχουν» αναμένεται σύντομα και η ανάδειξη αρχιτεκτόνων και κατασκευαστών για αυτές.

Στο μοντέλο αποστολής προσκλήσεων ενδιαφέροντος αναμένεται να κινηθεί η Lamda Development και για τα υπόλοιπα κτιριακά έργα της πρώτης 5ετίας. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, προτεραιότητα παίρνει το εμπορικό κέντρο επί της Βουλιαγμένης, αλλά και η Marina Galleria ενώ ακολουθούν τα ψηλά κτίρια γραφείων που έχει χωροθετήσει η Lamda προς την πλευρά της Λεωφόρου Βουλιαγμένης που αφορούν σε αναπτύξεις κτιρίων γραφείων (ο ένας αφορά την ήδη γνωστή συμφωνία με την Τρ.Πειραιώς).

