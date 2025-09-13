Πανηγύρια VS Εστίαση… σημειώσατε 1: Η φετινή νάρκη στον τζίρο της εστίασης

Σε μέρη όπως η Κρήτη ή οι Κυκλάδε, με δύο πανηγύρια γινόταν “σκούπα” της πελατείας με 4.000 και πλέον “κουβέρ”.

Μπορεί στην Ήπειρο, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, εν μέσω Αυγούστου, τα φώτα σε πλατείες, αλάνες και γήπεδα να μην άναψαν για να φωτίσουν τους μεγάλους λαϊκούς καλλιτέχνες για τα πατροπαράδοτα πανηγύρια, ωστόσο, σε όλη την άλλη Ελλάδα, τα πάλκα στήθηκαν, και μαντινάδες και ταξίμια ακούστηκαν μέχρι το πρωί.

Χαρακτηριστικές οι αφίσες και οι λογής – λογής διαφημίσεις σε κάθε γωνιά της χώρας, που έδωσαν και δίνουν τον τόνο, καθώς, είναι και η γιορτή του Σταυρού στις 14/9. Όμως το κρεσέντο αυτό των πανηγυριών, από συλλόγους, ομάδες και συλλογικότητες έχει και παράπλευρες απώλειες. Ο λόγος για την εστίαση που τα “καλά” τριήμερα του Αυγούστου, αλλά και του καλοκαιριού συνολικά έβλεπε και βλέπει σε κάθε πανηγύρι να μαζεύονται χιλιάδες άτομα και την ίδια ώρα, τις πληρότητες και καταναλώσεις στις σάλες εστιατορίων και μπαρ να είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρουν παράγοντες του χώρου, ότι, σε μέρες και μέρη όπως η Κρήτη ή τις Κυκλάδες ή αλλού, με π.χ. δύο πανηγύρια, γινόταν “σκούπα” της πελατείας με 4.000 και πλέον “κουβέρ”. “Πού να μείνει κόσμος για τα μαγαζιά” ανέφεραν οι ίδιοι παράγοντες, τονίζοντας ότι όλη αυτή η εικόνα εγγράφεται και σε μια συγκυρία μεγάλης δυσκολίας για τον κλάδο.

Σε κρίση η εστίαση

Δεν ήταν τυχαίο το μήνυμα που έστειλαν σε συνέχεια της 89ης ΔΕΘ, τόσο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων – ΠΟΕΣΕ, όσο και η Γενική Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.

Χαρακτηριστικά η ΠΟΕΣΕ εξέφρασε την βαθύτατη οργή και αγανάκτησή της, για την πλήρη και προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε, η ΠΟΕΣΕ, “μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανασφάλειας, όπου οι επιχειρήσεις μας λύγισαν υπό το βάρος της ακατάσχετης ακρίβειας, του ενεργειακού κόστους που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και της δραματικά μειωμένης κατανάλωσης, περιμέναμε από την κυβέρνηση δίκαιες και ουσιαστικές λύσεις. Αντ’ αυτού, εισπράξαμε μια εκκωφαντική σιωπή. Μια σιωπή που ισοδυναμεί με καταδίκη για χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου.”

Όπως σημείωσε, “ο Πρωθυπουργός:

Αρνήθηκε επίμονα την επαναφορά του ΦΠΑ στο 13%, στο σερβιριζόμενο καφέ, ροφήματα και μη αλκοολούχα ποτά, παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για μειωμένο και ενιαίο ΦΠΑ στην εστίαση’ τονίζοντας ότι είναι ο μοναδικός κλάδος που δεχθήκε αύξηση στους συντελεστές ΦΠΑ κατά τη θητεία του.

ροφήματα και μη αλκοολούχα ποτά, παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για μειωμένο και ενιαίο ΦΠΑ στην εστίαση’ τονίζοντας ότι είναι ο μοναδικός κλάδος που δεχθήκε αύξηση στους συντελεστές ΦΠΑ κατά τη θητεία του. Δεν ανακοίνωσε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ανάσχεση του ενεργειακού κόστους, αφήνοντας μας έρμαια στις διαθέσεις της αγοράς και οδηγώντας μας με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο.

αφήνοντας μας έρμαια στις διαθέσεις της αγοράς και οδηγώντας μας με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο. Παρέβλεψε την ανάγκη μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, αδιαφορώντας για την ασφυξία που προκαλεί στις επιχειρήσεις και την αδυναμία μας να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας.

Όταν σβήνουν τα φώτα της εστίασης, σκοτεινιάζει ολόκληρη η κοινωνία και η οικονομία” κατέληξε η ΠΟΕΣΕ.

Τιμές

Μια άλλη διάσταση της όλης εικόνας της “μάχης πανηγυριών – εστίασης” έχει να κάνει με τις τιμές. Συνήθως στις εκδηλώσεις των συλλόγων, που μάλιστα έχουν τη δυνατότητα για δύο ετήσιες εκδηλώσεις το χρόνο, οι τιμές ήταν πιο ανταγωνιστικές, λόγω και της δυνατότητας για “all inclusive” κατανάλωση φαγητού και ποτού. Βέβαια, οι σύλλογοι και οι ομάδες έχουν γίνει άπειρες ανά την επικράτεια…

Συνήθης, παράλληλα, ήταν και η πρακτική πολλών συλλόγων να βάζουν εισιτήριο εισόδου, του οποίου τα έσοδα πήγαιναν στο ταμείο του Συλλόγου, με παράλληλη εκχώρηση, έναντι αντιτίμου – “entry fee” – δικαιώματος για είσοδο και στήσιμο “πάγκων πώλησης” ποτών, αναψυκτικών, μπύρας, εδεσμάτων (από πίτσα μέχρι σουβλάκια και άλλα) σε επιχειρήσεις. Ουσιαστικά σε λογική “shop in a shop” στήνονταν “μαγαζιά” εντός των πανηγυριών, που, βέβαια, για τις επιχειρήσεις που επέλεγαν να “μπουν” στο παιχνίδι, συχνά, με χαμηλές τιμές, στα επίπεδα … περιπτέρου.

Την ίδια ώρα, βέβαια, η εστίαση, “γονατισμένη” από φόρους και κόστη αναγκάζεται σε διαμόρφωση υψηλών τιμών, για τα δεδομένα της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, κάτι που βέβαια οδηγεί σε συμπίεση εσόδων και κυρίως κερδοφορίας.

Έλεγχοι

Πάντως, στο φόντο αυτό και με δεδομένους τους μεγάλους τζίρους που γίνονται στα πανηγύρια, μπήκαν και στο ραντάρ των αρχών για την απόλυτη τήρηση της νομοθεσίας.

Έτσι πέρα από τη φορολογική συμμόρφωση οι έλεγχοι έχουν να κάνουν με την τήρηση των κανόνων ασφάλειας, ωραρίων, τα διάφορα εργατικά ζητήματα με την απόδοση των απαιτούμενων εισφορών αλλά και την τήρηση υγειονομικών κανόνων.

Η κυβέρνηση και η αναφορά στις ψησταριές

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο με αφορμή αναφορές στον τύπο για αλλαγή πλαισίου για τις εκδηλώσεις αυτές η κυβέρνηση έδωσε διευκρινίσεις ειδικά μάλιστα για την λειτουργία ψησταριών στα πανηγύρια.

Διέψευσε δε, δημοσιεύματα για νέα νομοθετική ρύθμιση που αφορά την απαγόρευση λειτουργίας ψησταριών σε πανηγύρια. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση, μετά από αναφορές στα ΜΜΕ, το Μάρτιο ανακοίνωσε ότι ο νόμος προβλέπει πως η πώληση και προσφορά φαγητού και ποτού οφείλει να γίνεται από πωλητές που φέρουν την κατάλληλη άδεια και τηρούν τις ισχύουσες φορολογικές και υγειονομικές διατάξεις.

Η ενημέρωση έλεγε αναλυτικά:

“Κατόπιν σημαντικού αριθμού δημοσιευμάτων, στα οποία γίνεται αναφορά σε απαγόρευση της λειτουργίας ψησταριών σε πανηγύρια και σε «νέα νομοθετική πρόβλεψη υποχρέωσης καταφυγής σε υπηρεσίες catering», η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας ενημερώνουν ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει επέλθει καμία νέα νομοθετική ρύθμιση, που να αφορά στην απαγόρευση λειτουργίας ψησταριών σε πανηγύρια.

Σε κάθε περίπτωση, εδώ και πολλά χρόνια, προβλέπεται από το νόμο ότι η πώληση/προσφορά φαγητού και ποτού στους καταναλωτές θα πρέπει να γίνεται από πωλητές που φέρουν την κατάλληλη άδεια και τηρούν τις ισχύουσες φορολογικές και υγειονομικές διατάξεις, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και να προστατεύεται η δημόσια υγεία.

Επίσης στο πλαίσιο των τακτικών μέτρων πρόληψης της Πυροσβεστικής για την αντιπυρική προστασία κατά τις ημέρες του καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή θερμικών εργασιών σε δασικές και περιαστικές δασικές εκτάσεις”.

Πάντως όπως φαίνεται οι συστάσεις αυτές έμειναν στο χαρτί, όπως έδειξε και η περίπτωση της πυρκαγιάς στο Φενεό, όπου κατηγορούνται για εμπρησμό εξ αμέλεια δύο άτομα που ετοίμαζαν πάρτι!