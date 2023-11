ΠΕΦ: Τα ελληνικά φάρμακα κυκλοφορούν σε 147 χώρες

Τι ανέφερε ο Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, στο πλαίσιο της CPhI, μιας από τις μεγαλύτερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις για το κλάδο του φαρμάκου.

Για μία ακόμη χρονιά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ανέδειξε την εξαγωγική δυναμική της στην πολύ σημαντική διεθνή έκθεση CPhI.

Η ελληνική συμμετοχή αρίθμησε συνολικά 38 επιχειρήσεις του κλάδου του φαρμάκου, οι περισσότερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της παγκόσμιας φαρμακευτικής βιομηχανίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη θέση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ως σημαντικής εξαγωγικής δύναμης.

Η CPhI αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις για το κλάδο του φαρμάκου. Στην φετινή έκθεση συμμετείχαν συνολικά πάνω από 2.000 εκθέτες από περίπου 80 χώρες, ενώ ο αριθμός των επαγγελματιών επισκεπτών ξεπέρασε τους 80.000.

Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η διεθνής έκθεση CPhI αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για ολόκληρη τη βιομηχανία του φαρμάκου να συναντηθεί και να παρουσιάσει τις ικανότητες, τα προϊόντα και τις λύσεις της σε πελάτες και συνεργάτες. Μια ετήσια συνάντηση της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογία και της καινοτομίας στο κλάδο του φαρμάκου για ένα καλύτερο μέλλον στην υγειονομική περίθαλψη. Η δυναμική και φέτος παρουσία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας αναδεικνύει τις σημαντικές ερευνητικές και αναπτυξιακές δυνατότητες καθώς και τις προοπτικές του κλάδου. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να διαπιστώνουμε στην πράξη ότι η Ελλάδα βρίσκεται με αξιώσεις στο χάρτη του παγκόσμιου φαρμακευτικού επιχειρείν.Τα ελληνικά φάρμακα ήδη κυκλοφορούν σε 147 χώρες του κόσμου ενώ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το φάρμακο αποτελεί το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της ελληνικής οικονομίας, θέση που διατηρεί σταθερά την τελευταία χρόνια. Σημεία αναφοράς στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εξαγωγών, αποτελούν αφενός η άριστη ποιότητα των ελληνικών φαρμάκων και αφετέρου οι σημαντικές επενδύσεις των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών σε υποδομές και έρευνα. Οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζουν το σύστημα φαρμακευτικής φροντίδας διασφαλίζοντας την κάλυψη των ασθενών με τις αναγκαίες θεραπείες. Η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση ακόμη περισσοτέρων επενδύσεων στο χώρο του φαρμάκου αποτελεί πάγιο αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας».

Οι ελληνικές συμμετοχές

1. Galenica S.A

2. Sustchem S.A.

3. Uni-Pharma SA

4. QUALIMETRIX SA

5. PharOS Ltd

6. Help SA

7. BENOSTAN HEALTH PRODUCTS S.A.

8. Vitorgan Ltd

9. VIOSER SA

10. Vianex S.A.

11. Symetal S.A.

12. Rontis Hellas SA

13. Rafarm S.A

14. QACS Lab

15. PHARMAZAC S.A.

16. Pharmathen

17. PharmaPath S.A

18. PHARMA-DATA S.A.

19. Paperpack S.A.

20. MEDITERRA S.A.

21. MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES S A

22. Lavipharm SA

23. Lamda Laboratories SA

24. LABOMED S.A.

25. LABOCHEM SA

26. Iasis Pharma S.A.

27. Gerolymatos International S.A.

28. Genepharm S.A.

29. GAP S.A.

30. FREZYDERM

31. FAMAR

32. ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.

33. DEMO S.A. Pharmaceutical Industry

34. COOPER PHARMACEUTICALS S.A.

35. Bennett Pharmaceuticals SA Greece

36. BECRO

37. ANFARM

38. Adelco SA