Ποια μεγάλα έργα στην Αττική θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια

Aπο τον Μάιο του 2023 έχουν κατατεθεί Πρότυπες Προτάσεις από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τον νέο οδικό άξονα Ελευσίνα-Οινόφυτα και από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤOR GROUP-ΑΒΑΞ για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο αλλά και για την Σήραγγα Ηλιούπολης.

Την επιστροφή των μεγάλων οδικών έργων στην Αττική προανήγγειλε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, από το βήμα του πρώτου συνεδρίου της Ημερησίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ.

Μιλώντας για τα μεγάλα έργα, σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως η Αττική συγκεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση νέων μεγάλων έργων που θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της περιοχής που ζουν και κατοικούν πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες.

Για τα έργα που έχει στο μικροσκόπιο το υπουργείο, ο κ.Ταχιάος σημείωσε πως πρόκειται για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, ο οποίος θα δημοπρατηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, και μέσω των Πρότυπων Προτάσεων για τον νέο άξονα Ελευσίνα-Οινόφυτα ο οποίος είναι γνωστότερος ως η “Παράκαμψη Αττικής” και που θα βοηθήσουν σημαντικά στη διακίνηση εμπορευμάτων από το λιμάνι και τις βιομηχανικές περιοχές στην χώρα και εκτός.

Παράλληλα, ανέφερε (πάλι στα πλαίσια των Πρότυπων Προτάσεων) την Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης που αποτελεί την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού και η οποία σε συνδυασμό με την ανισοπεδοποίηση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης θα εξυπηρετήσει τα νότια προάστια και την λειτουργία του πόλου του Ελληνικού.

“Ναι, η Αττική μπαίνει στο στόχαστρο” είπε ο υφυπουργός ο οποίος σημείωσε ότι το υπουργείο θα κοιτάξει τις Πρότυπες Προτάσεις καθώς θα προχωρήσει η τροποποίηση του νόμου που τις διέπει.

“Πλέον πρέπει να στραφούμε στη λογική των παραχωρήσεων, καθώς τα ΣΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας όπως το Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη, έχουμε πλαφονάρει, καθώς αγγίζουν το 0,5% του ΑΕΠ και δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτά τα ΣΔΙΤ είναι ένα εργαλείο πεπερασμένο” σημείωσε ο κ.Ταχιάος.

Οι Πρότυπες Προτάσεις αποτελούν ένα νέο εργαλείο υλοποίησης έργων καθώς ιδιώτες μπορούν να προτείνουν έργα έχοντας εκπονήσει προμελέτες και εφόσον το αρμόδιο υπουργείο το αποφασίσει μπορούν να οδηγήσουν στην έναρξη διαγωνισμού χωρίς απαραίτητα αυτό να οδηγήσει το έργο στην εταιρεία ή το σχήμα που το πρότεινε.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, ανέφερε πως πρέπει να υπάρξει θωράκιση των υποδομών έναντι της κλιματικής κρίσης. Όποια υποδομή είναι ανθεκτική έχει καλύτερο αποτύπωμα και αποτελεί κλειδί για να προχωρήσει η χρηματοδότηση τους. Ως παράδειγμα έφερε τα πράσινα ομόλογα ή σύνδεση με στόχους.

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείο, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, είπε πως προχωρά το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ. Όπως είπε, του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα υπάρχει αντίστοιχη χώρα με τέτοιο πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Επίσης, ανέλαβε την ωρίμανση για την αγορά εξοπλισμού της Ελληνική Αστυνομίας και το Λιμενικού ενώ λίγες μέρες πριν ανατέθηκε η ολοκλήρωση διαγωνισμού για τα κέντρα σίτισης των κέντρων φιλοξενίας μεταναστών.

Ως μεγάλο στοίχημα ανέφερε η ανάταξη του δικτύου του ΟΣΕ όπου όπως είπε είναι και το “μεγαλύτερο άγχος” για την επίτευξη των στόχων του υπουργείου ΥΠΟΜΕ.

Τέλος, ανέφερε πως κλείνει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού αλλά και διαγωνισμοί λιμένων όπως το Λαύριο.

Τα έργα που τρέχει συνολικά το Υπερταμείο έχει φτάσει τα 16 δισ. ευρώ.