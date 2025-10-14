Πότε ολοκληρώνεται το μεγάλο οδικό έργο της Ανατολικής Πελοποννήσου

Πότε ολοκληρώνεται το μεγάλο οδικό έργο της Ανατολικής ΠελοποννήσουΔιαβάζεται σε 3'
Πρόκειται για το μεγαλύτερο οδικό έργο που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ένα από τα σημαντικότερα στην ευρύτερη περιοχή.
Την πρώτη του παράταση πήρε το μεγάλο έργο βελτίωσης της επαρχιακής οδού Αρχαία Νεμέα-Δερβενάκια-Μυκήνες στην Αργολίδα. Σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου το έργο που είχε αρχική προθεσμία τις 21 Απριλίου 2025, έχει ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 2 Ιουνίου 2026.
Αρχικά η ανάδοχος είχε ζητήσει 23 μήνες παράταση δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο του 2027 αλλά τελικά το έργο μετατέθηκε κατά 15 μήνες.
Οι βασικοί λόγοι που παρέθεσε η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ είναι οι παρακάτω:
- α) Στη μη ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και των επιτάξεωναπό τον κύριο του έργου (ΚτΕ) έως 21-05-2024, παρά τη σύμβαση που υπογράφηκε τον Απρίλιο 2023.
- β) Στην έλλειψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων(π.χ. για δασικές ζώνες) και σε καθυστερήσεις στην έγκριση μελετών (αντιπυρικής προστασίας, περιβαλλοντικής κ.α.).
- γ) Στη διακοπή εργασιών λόγω των χειμερινών καιρικών φαινομένωνκαι των χρηματοδοτικών προβλημάτων του ΚτΕ (6 μήνες διακοπής).
- δ) Σε αλλαγές/περικοπές σε εγκεκριμένες μελέτες(π.χ. κυκλοφοριακής, αντιπυρικής) στον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ από τον ΚτΕ, χωρίς συνεννόηση, που εμπόδισαν την πρόοδο των εργασιών.
Επίσης, εκκρεμεί η εξέταση της από 23-01-2025 ένστασης του αναδόχου κατά του 1ου ΑΠΕ και της απόφασης έγκρισής του από το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Α’ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
- ε) Στη μη έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτηςγια την εγκατάσταση του εργοταξίου, παρότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο.
Το κόστος του έργου με ΦΠΑ είναι 47,15 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 38,02 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου και μια μέρα αργότερα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών.
Η διάρκεια των έργων είχε αρχικά οριστεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου. Πρόκειται για έργο που πιθανόν να χρειαστεί χρηματοδότηση ως έργο-γέφυρα από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Το αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο είναι η κατασκευή και βελτίωση του τελευταίου συνδετήριου τμήματος μήκους 7,015χλμ., της νέας Επαρχιακής Οδού υπ’ αριθ. 19α , «Τίρυνθας (από Εθνική Οδό Ναυπλίου) – Αρχαιότητες Ηραίου – Νέο Ηραίο – Μοναστηράκι – Μυκήνες», με τον αυτοκινητόδρομο «Κορίνθου –Τριπόλεως» στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας.
Ειδικότερα στο υποέργο περιλαμβάνονται:
- Εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών.
- Τεχνικά έργα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει δύο (2) υπόγεια έργα με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut & Cover) μήκους 240,00μ και 205,80μ. , δύο γέφυρες (κάτω διάβασης) μήκους 7,50 μ. και μια γέφυρα μήκους 159,25μ. (διέλευση της Παλαιάς Εθνικής οδού και της γραμμής του Ο.Σ.Ε.), τοίχους αντιστήριξης / υποστήριξης συνολικού μήκους 1.497,05 μ., τοίχους αναχαίτισης καταπτώσεων συνολικού μήκους 1.780 μ., κατάλληλα αποστραγγιστικά έργα
- Παράπλευροι και κάθετοι οδοί εκατέρωθεν της αρτηρίας μήκους 3,0χλμ
- Σήμανση-ασφάλιση, διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας και του άξονα, καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο σύνολο της οδού.
- Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Έργα υποδομής οδοφωτισμού.
- Έργα πρασίνου