“Ραντάρ” για τη συντήρηση των μεγάλων έργων του ΠΔΕ

Συχνό είναι το φαινόμενο να τελειώνουν και να παραδίδονται έργα, των οποίων η συντήρηση είναι ελλειμματική και έτσι, να χάνονται δισεκ. που έχουν επενδυθεί αρχικά.

Από το 2026 αναμένεται να λειτουργήσει το Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Δαπανών Συντήρησης και Λειτουργίας για έργα, ένας μηχανισμός για την καταγραφή του πώς οι φορείς που παίρνουν έργα που υλοποιεί το ΠΔΕ, τα συντηρούν και τα λειτουργούν με επάρκεια.

Ειδικά εν όψει και του ΠΔΕ του 2026, που ξεπερνά τα 16 δισεκ. ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών, η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού καταγραφής κρίνεται απαραίτητη. Γιαυτό, με βάση το ΥΠΕΘΟ, εντός του 2026 πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων το Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης των σχετικών δαπανών.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει το ΥΠΕΘO σε σχετική εγκύκλιο “για τη διαφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας των έργων δημοσίων επενδύσεων, οι φορείς διαχείρισης υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι φορείς υλοποίησης/δικαιούχοι ή οι φορείς λειτουργίας των έργων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές, διαθέτουν τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησής τους (άρθρο 26 του ν. 5140/2024). Εντός του 2026 πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων το Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης των σχετικών δαπανών.

Προτάσεις

Επίσης με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ανπλ. υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Παπαθανάσης “στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 και του προγραμματισμού του ΑΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και προκειμένου να διαμορφωθούν τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, οι φορείς καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) τις προτάσεις τους αναφορικά με τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων αρμοδιότητάς τους κατά τα έτη 2025-2029 καθώς και πέραν αυτού, ανά σκέλος ΑΠΔΕ, Προγραμματική Περίοδο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Φορέα Χρηματοδότησης ΠΔΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες, κατά την κατάρτιση των εκτιμήσεών τους, οι φορείς καλούνται να συνεκτιμήσουν τη χρηματοδοτική δυνατότητα του ΑΠΔΕ, τον επιδιωκόμενο στόχο κάθε Προγράμματος, τις πραγματικές ανάγκες του έργου, τον πραγματικά απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης, τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις και τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης των έργων.”

Ειδικότερα, οι φορείς, σε σχέση με τις προτάσεις τους, καλούνται να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες βασικές αρχές και προτεραιότητες:

Συμβατότητα με τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια:

Τα προτεινόμενα προγράμματα/έργα να ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους και τις κατευθύνσεις που τίθενται στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια (Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0-, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης κλπ.). Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα: Τα έργα που προτείνονται για ένταξη/χρηματοδότηση στο/από το ΑΠΔΕ να έχουν σαφώς προσδιορισμένα οφέλη, που μεγιστοποιούν το αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Επίσης, να επιδιώκεται η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των ενταγμένων/προγραμματιζόμενων έργων, ώστε να δημιουργείται ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων.

Ωριμότητα έργων:

Απορρόφηση των πόρων που είναι διαθέσιμοι για επενδύσεις:

Βιωσιμότητα:

Δημοσιονομική πειθαρχία:

Το νέο ΠΔΕ

Πάντως, με συνολικό προϋπολογισμό 16,72 δισ. ευρώ, που είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων 16 ετών, μπαίνει σε φάση εκκίνηση το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2026 από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα με εγκύκλιο που υπογράφει ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, Νίκος Παπαθανάσης περιγράφεται πώς το 2026, θα διατεθούν 16,719 δισ. ευρώ μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, και ειδικότερα:

6,2 δισ. ευρώ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα,

3,3 δισ. ευρώ σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και

7,219 δισ. ευρώ σε έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-ΤΑΑ (τα οποία βαραίνουν το εθνικό ΑΠΔΕ).

ΠΔΕ 2026: Οι βασικοί στόχοι

Βασικός σκοπός, όπως αναφέρεται, στην εκτέλεση του ΑΠΔΕ 2026 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Ειδικότερα επιδιώκονται:

Η ταχεία υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η περαιτέρω ένταξη και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΑΠΔΕ και συγκεκριμένα του ΕΣΠΑ 2021-2027, των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων -ΤΑΜΕΥ 2021-2027-, του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής- ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027- και άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΑΠΔΕ και συγκεκριμένα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 και του νέου ΕΠΑ 2026-2030, για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων των δύο Προγραμματικών Περιόδων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Η ολοκλήρωση των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της προηγούμενης ΠΠ (π.χ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022) για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής και την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων.

«Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός, η στενή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων και η επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.