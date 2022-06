Ρεύμα ή καύσιμα: Στη δημοσιονομική "ζυγαριά" οι κυβερνητικές επιδοτήσεις - "Κλειδί" τα έσοδα Ιουνίου

Να ζυγίσει τα δημοσιονομικά δεδομένα και να επιλέξει ανάμεσα σε κινήσεις στήριξης στο μέτωπο των καυσίμων ή του ρεύματος καλείται η κυβέρνηση, το προσεχές διάστημα, στο φόντο και της έντονης πίεσης που δέχονται νοικοκυριά κι επιχειρήσεις.

Βαρόμετρο βέβαια των κινήσεων αυτών αναμένεται να είναι η πορεία των εσόδων τον τρέχοντα μήνα, που είναι και ο πρώτος “γερός” μήνας της τουριστικής σεζόν. «Αναζητούμε δημοσιονομικό χώρο για νέα μέτρα στήριξης από τον Ιούλιο» υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στο Open και την εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει» το περασμένο Σάββατο, ενώ εστιάζοντας στα καύσιμα ξεκαθάρισε: «Το θέμα καυσίμων θα το δούμε μελλοντικά, δεν θα αφορά μείωση στους φόρους» είπε χαρακτηριστικά.

«Μέσα στον Ιούνιο θα ξέρουμε αν θα μπορούμε να κάνουμε νέες παρεμβάσεις στα καύσιμα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών, ενώ για το ότι απορρίπτεται η μείωση φόρων καυσίμων είπε πως «Αν πάμε και μειώσουμε τον φόρο 20 λεπτά, το κόστος για το κράτος είναι 1,5 δισ. ευρώ, άρα θα πρέπει να βρούμε αυτά τα χρήματα».

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι για να προχωρήσουν σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας υπάρχουν δύο προϋποθέσεις: να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος, διότι δημοσιονομικός χώρος εξαντλήθηκε στον ΕΝΦΙΑ και στο ρεύμα και να υλοποιηθούν τα μέτρα. Παράλληλα έδωσε έμφαση στη μείωση των φόρων όπου όπως τόνισε υπάρχει σημαντική ανακούφιση των νοικοκυριών. “Μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ και τα ποσά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη άλλων αναγκών” τόνισε ο κ. Σταϊκούρας που επισήμανε ότι αν “υπάρξει δημοσιονομικός χώρος θα είναι από τον Ιούλιο.” “Αυτό το μήνα θα ξέρουμε, αν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Οι όποιες επόμενες παρεμβάσεις θα γίνουν από τον Ιούλιο” σημείωσε και επέμεινε στο ότι η Ελλάδα έχει δώσει διπλάσια χρήματα από ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για την στήριξη της οικονομίας.

Πάγος στη μείωση του ΕΦΚ καυσίμων

Πάντως η κυβέρνηση είναι εμφανές ότι προτάσσει τις όποιες κινήσεις στήριξης να τις κάνει στο μέτωπο του ρεύματος, όπου βέβαια οι επιπτώσεις από το ράλι τιμών είναι πολλαπλασιαστικές.

Απαντώντας στο αν υπάρχουν σκέψεις για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης στο MEGA το Σάββατο που πέρασε σημείωσε με νόημα: «Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ στα καύσιμα θα είχε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, τεράστιο. Θα έστελνε και ένα άσχημο μήνυμα στις αγορές. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ακρίβειας και επειδή υπάρχει έχουμε βάλει τόσα πρόστιμα, κάνουμε ελέγχους, έχουμε αυξήσει το βασικό μισθό, έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Όλα τα μέτρα έχουν ληφθεί στη λογική να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας ώστε να αντιμετωπίσουν εν μέρει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αν γινόταν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα τον είχαμε μειώσει ήδη», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ευρώπη μειώνει έμμεσους φόρους

Ωστόσο, με βάση την εβδομαδιαία ανάλυση του τμήματος μελετών της Alpha Bank, “θα πρέπει να επισημανθεί ότι, τους τελευταίους μήνες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μειώθηκε ο ΦΠΑ στην ενέργεια (“National policies to shield consumers from rising energy prices”, Bruegel, 11th May 2022), γεγονός που εκτιμάται ότι μετρίασε, εν μέρει, την αρνητική επίδραση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.”

Βέβαια, εδώ, η κυβέρνηση σταθερά στη ρητορική της τονίζει ότι έχει ήδη δώσει πολλά στο ρεύμα ενώ σχεδιάζει να δώσει ακόμη περισσότερα εκτιμώντας ότι στο μέτωπο αυτό μπορεί να καταγραφούν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές απώλειες.

«Η κυβέρνηση έκανε τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε στην Ευρώπη για το ρεύμα» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης το Σαββατοκύριακο που πέρασε, λέγοντας ότι «Έχουμε πει ότι θα επιστρέψουμε έως 600 ευρώ για να καλυφθεί από την αρχή του χρόνου η αύξηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, ενώ από τον Ιούλιο και μετά δε θα υπάρχει ρήτρα. Η κυβέρνηση έκανε τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε στην Ευρώπη για το ρεύμα».

«Για τα καύσιμα, στο μέτρο που το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, η κυβέρνηση είναι εδώ για να δώσει λύση. Η βούληση είναι κάθε φορά που έχουμε περίσσευμα, να επιστρέφει στον κόσμο, εκεί που 'πονάει ο κόσμος. Σήμερα 'πονάει' στα καύσιμα» σημείωσε, επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας την Κυριακή το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Σκαι.

Οι προτεραιότητες

Πάντως ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή σε συνέντευξη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, την περασμένη εβδομάδα σημείωσε ότι η υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ είναι ένα θέμα που συζητείται. «Το αν είναι εφικτό ή όχι νομίζω ότι πρέπει να το δει κανείς λαμβάνοντας υπόψιν τη συνολική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Για να έχουμε μια αίσθηση μεγεθών το σύνολο των ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι γύρω στα 4 δισ. ετησίως» περιέγραψε.

«Το δεύτερο είναι κατά πόσο είναι προτεραιότητα τα καύσιμα σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Η γνώμη η δικιά μου είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα αγαθό πρώτης ανάγκης για το σύνολο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε αντίθεση με τα καύσιμα, που παραμένει αγαθό πρώτης ανάγκης για όσους χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για να μετακινούνται, αλλά δεν θα το έβαζα στην ίδια κατηγορία προτεραιοτήτων σε σχέση με το ρεύμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν μέχρι τώρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους αφορούν κατά κύριο λόγο σχεδόν στο σύνολό τους το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος» τόνισε ο κ. Κουτεντάκης.

Βελτιωμένα τα έσοδα

«Τα έσοδα είναι βελτιωμένα, γύρω στο 1,5 δισ. καλύτερα σε σχέση με πέρσι και οι δαπάνες μειωμένες. Η δική μας εκτίμηση για το πρώτο τρίμηνο είναι ότι κυμαίνεται στα 3,4 δισ. καλύτερα από ότι πέρσι» είπε ο κ Κουτεντάκης.

«Το κόστος των παρεμβάσεων για τα ενεργειακά από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο είναι γύρω στα 2,7 δισ. δηλαδή 1,5 μονάδα του ΑΕΠ. Και είμαστε ακόμα στον Μάιο. Πώς θα εξελιχθεί αυτό μέχρι το τέλος του έτους, πρέπει να λάβουμε υπόψιν αν χωρούν και άλλες παρεμβάσεις σε αυτό το κόστος όπως για τα καύσιμα. Δεν είναι εύκολο να το απαντήσει κανείς με τα στοιχεία που έχουμε» συμπλήρωσε.

«Είναι σαφές ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα» υπογράμμισε. «Άρα πρέπει να γίνει μια επιλογή που θα είναι είτε ποιου είδους ενέργεια θα καλύψει το κράτος το ηλεκτρικό ρεύμα ή τα καύσιμα ή ό,τι άλλο και το δεύτερο είναι για ποιους. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες πολιτών που αντιμετωπίζουν πιο έντονα το πρόβλημα από κάποιους άλλους» επεσήμανε.

Ο τουρισμός

Πάντως η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει το θετικό μομέντουμ στον τουρισμό όπως καταγράφεται σε κρατήσεις και επενδύσεις και να χτίσει “μαξιλάρι”. Με βάση, μάλιστα, την εβδομαδιαία ανάλυση της Alpha Bank, “οι εισπράξεις υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσουν μερικώς τις αρνητικές επιπτώσεις του εμπορικού ισοζυγίου στις εξωτερικές συναλλαγές, το 2022, ενώ θα στηρίξουν την ανάκαμψή του, το 2023, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ΕΕ-27. Η βελτίωση των συνθηκών στον εξωτερικό τομέα αναμένεται να είναι πιο έντονη σε χώρες με σημαντική συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ, όπως η Ελλάδα, καθώς η τάση των ταξιδιωτικών εισπράξεων προβλέπεται να συνεχίσει να είναι ανοδική, το 2022 και το 2023. Συγκεκριμένα, για τη χώρα μας, η ΕΕ εκτιμά ότι η σωρευτική άνοδος του ισοζυγίου υπηρεσιών, μεταξύ 2021 και 2023, θα ανέλθει σε 4,1 ποσοστιαίες μονάδες (ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε εθνικολογιστική βάση) και θα είναι η μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27. Για το λόγο αυτό και η βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 2023 σε σύγκριση με το 2021, αναμένεται να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ΕΕ-27, μετά την Εσθονία” σημειώνει στη ανάλυσή της η τράπεζα.

Επενδύσεις

Το θετικό μομέντουμ στον τουρισμό όπου ποντάρει πολλά η κυβέρνηση σε σχέση με τη δημοσιονομική ισορροπία, καταφαίνεται και στις επενδύσεις, ακόμη και σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς. Έτσι χθες θεμελιώθηκε μια μεγάλη επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων στη Φολέγανδρο από Αυστραλούς επενδυτές, παρουσία μάλιστα του πρέσβη της ελληνικής καταγωγής πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα Arthur Spyrou.

Πρόκειται για το Gundari Resort Folegandros που θα αναπτυχθεί στη Φολέγανδρο ως το πρώτο Gundari resort στην Ελλάδα σε μία γη 65 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Η μονάδα που διαθέτει ένα φιλόδοξο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: το πρώτο με 26 δωμάτια θα ανοίξει τις πόρτες του το 2023, ενώ το δεύτερο θα είναι έτοιμο μέσα σε μια διετία, με τον αριθμό των δωματίων να ξεπερνούν συνολικά τα 50.

