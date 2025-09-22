Σε αναμονή ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

Σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Προσφυγή κατατέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες κατά των όρων του διαγωνισμού για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης της χώρας εδώ και δεκαετίες. Η προσφυγή κατατέθηκε από το σχήμα AKTOR-TOMH και θα συζητηθεί από την ΕΑΔΗΣΥ στις 3 Οκτωβρίου.

Ως εκ τούτου η διαδικασία του διαγωνισμού “παγώνει” μέχρι την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ που θα κρίνει την συνέχεια της διαδικασίας. Να θυμίσουμε πως ο διαγωνισμός ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η Περιφέρεια Αττικής, έχει προκηρύξει τον διαγωνισμό για το Μητροπολιτικό Πάρκο “ΑΕΝΑΟΝ” το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα είναι το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Αττικής και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Μαζί με το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, θα αποτελέσουν τους δύο νέους μεγάλους χώρους πρασίνου, αμφότερους στα νότια προάστια, μεγαλώνοντας το ποσοσό πρασίνου και ελεύθερου χώρου, στην ασφυκτικά δομημένη περιοχή της Αθήνας.

Ο τίτλος του έργου είναι «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ» με Αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Αττικής η οποία βάζει μπρος το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην ιστορία της.

Πιο συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη αξία με τον Φ.Π.Α. είναι 320,00 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 258,06 εκατ. ευρώ).

Στο έργο αναμένεται η κάθοδος των μεγάλων ομίλων ενώ ενδιαφέρον θα έχει αν θα έχουμε παρουσία και από σχήματα εταιρειών έκτης και πέμπτης τάξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν στον διαγωνισμό δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, τότε εφόσον υπογραφεί μέσα στο 2026, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το 2029.

Πρόκειται για μια έκταση πλέον των 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα που μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού.

Θα είναι ένα πάρκο – πρότυπο, ένα έργο που θα συνδυάζει την οικολογία, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ανάδειξη της Αττικής ως σύγχρονου, βιώσιμου μητροπολιτικού κέντρου.

Σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θα είναι ανοιχτό και δωρεάν προσβάσιμο για το κοινό, με το πράσινο να καλύπτει περίπου το 75% της συνολικής του επιφάνειας. Ειδικότερα, θα φυτευτούν περισσότερα από 4.000 δέντρα και πάνω από 185.000 θάμνοι σε έκταση 343 στρεμμάτων, ενώ το υπόλοιπο 25% του πάρκου θα διατεθεί για ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις, ποδηλατόδρομους, πολυχώρους άθλησης και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη περιορισμένων ήπιων εμπορικών χρήσεων.