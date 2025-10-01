Στο 1,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Απότομη αποκλιμάκωση στο 1,8% κατέγραψε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,1% τον αμέσως προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat, σημειώνοντας σημαντική μείωση από το 3,1% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 2,2% το Σεπτέμβριο από 2,0% τον Αύγουστο, λόγω υψηλότερων τιμών στις υπηρεσίες και της μικρότερης μείωσης του κόστους της ενέργειας.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Σεπτέμβριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, σε σύγκριση με 3,2% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, σε σύγκριση με -2,0% τον Αύγουστο).