Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση των ΑΤΜ

Από τις 11/8 θα υπάρχουν μηδενικές χρεώσεις σε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΑΤΜ και πληρώναμε έως τώρα.

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η νέα νομοθετική ρύθμιση για τις τραπεζικές προμήθειες, σε αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Στις προβλέψεις που υπάρχουν είναι ο μηδενισμός των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από το δίκτυο ΑΤΜ, η κατάργηση των χρεώσεων σε δημοτικές κοινότητες, στις οποίες λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ -είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα, είτε σε τρίτο πάροχο- και η θέσπιση εθνικού πλαφόν, ύψους 1. 5 ευρώ, για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων, στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Όπως είπε ο οικονομικός σύμβουλος, Γιάννης Χατζησαλάτας στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” του Open «από τις 11/8, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα, αν θέλουν φυσικά, αυτές τις ελαφρύνσεις να τις φέρουν πιο νωρίς. Δεν ξέρω κατά πόσο το επιδιώκουν -κάποιες ενημέρωσαν και για απόσυρση ΑΤΜ.

Μια τράπεζα έχει αρχίσει ήδη να χρεώνει 0.80 σεντ το μήνα για κάθε λογαριασμό, μετατρέποντας το λογαριασμό σε προνοιακό. Έτσι, το κόστος παίρνει άλλη μορφή».

Υπάρχει και η πληροφορία πως οι τράπεζες ενδέχεται να προχωρήσουν και σε ΑΤΜ κοινής χρήσης.

«Σε ό,τι αφορά τις μηδενικές χρεώσεις, στις αρχές του χρόνου υπήρξε σχετική παρέμβαση της Πολιτείας για τις πληρωμές λογαριασμών -κοινής ωφέλειας ή δημοσίου. Πια παίρνουν τη μορφή νόμου. Είναι υποχρεωτικές.

Οι μηδενικές χρεώσεις θα ισχύουν για τις συναλλαγές μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), για καταθέσεις για αναλήψεις, για πληρωμές και για ερώτηση υπολοίπου.

Υπάρχει εθνικό πλαφόν του 1.5 ευρώ, για παρόχους ξένης τράπεζας ή τρίτους παρόχους που έδωσαν μηχανήματα σε τράπεζα, με τεράστιες χρεώσεις, που προκάλεσαν τσουνάμι διαμαρτυριών. Για αυτό προβλέπεται στο νόμο και για αυτό υπάρχει πια ισονομία τραπεζών και τρίτων παρόχων.

Δηλαδή, αν η τράπεζα δώσει ΑΤΜ σε τρίτη εταιρεία (τρίτο πάροχο), αλλά μετέχει και η τράπεζα σε αυτόν τον πάροχο, τότε οι πελάτες του παρόχου θα θεωρούνται πελάτες της τράπεζας κι έτσι δεν θα υπάρχουν οι χρεώσεις που υπήρχαν.

Θα υπάρχει ενοποιημένη χρέωση των εμβασμάτων έως 5.000. Είναι 0.5 ευρώ για τράπεζες και τρίτους.

Μηδενική χρέωση θα έχει και η φόρτιση της προπληρωμένης κάρτας, αλλά και σε περιοχές που υπάρχει ένα, μοναδικό ΑΤΜ. Έως τώρα, προβλεπόταν σε τουριστικές περιοχές με ένα ΑΤΜ που λειτουργεί για όλες τις τράπεζες, αν ήταν του παρόχου υπήρχε χρέωση. Τώρα, δεν θα υπάρχει».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Μία σημαντική πρωτοβουλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025. Με βάση τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες. Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

«Πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, που αποδεικνύει ότι το κράτος ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του».

Η ρύθμιση προβλέπει: