Έκρηξη στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά: Διεθνείς αλυσίδες αυξάνονται 80% σε 5 χρόνια

Μεγάλη είναι η αύξηση των διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων στη χώρα μας την τελευταία 5ετία. Ποιες αλυσίδες κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο από τα 26.540 δωμάτια που διαχειρίζονται σε όλη τη χώρα.

Κατά 80% αύξησαν, τα μόλις πέντε τελευταία χρόνια, την παρουσία τους στην Ελλάδα οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, που σήμερα αριθμούν τις 35 και διαχειρίζονται 160 ξενοδοχεία με 26.540 δωμάτια. Πρόκειται για τις ξένες αλυσίδες που δεν σχετίζονται με tour operator και η οποίες κινούνται συνεχώς ανοδικά στη χώρα μας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός του ότι μόλις χτες ανακοινώθηκε ακόμη μια συμφωνία, αυτή της Rosewood Hotels & Resorts με το ξενοδοχείο Blue Palace στην Ελούντα της Κρήτης.

Τα στοιχεία που καταγράφει στην τριμηνιαία έκθεση της η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων GBR Consulting, δείχνουν ακόμη ότι οι μεγάλοι tour operators όπως η TUI έχουν παρουσία στην Ελλάδα με brands όπως Club Lookea, Club Marmara, Club Magic Life κ.α αλλά και υπό τη σημαία των Atlantica Hotels, στα οποία ο tour operator κατέχει το 50%. Η Der Touristik έχει παρουσία με brands όπως Sentido, COOEE και Club Calimera. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 90 ξενοδοχεία που προσφέρουν 20.360 δωμάτια, που αποτελούν μέρος μιας διεθνούς φίρμας tour operator στη χώρα μας.

Πολλά από αυτά τα ξενοδοχεία βρίσκονται σε γνωστούς προορισμούς όπως η κεντρική Αθήνα και γενικότερα η Αττική, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Χαλκιδική.

Σημειώνεται ότι το 2018 η GBR είχε καταγράψει 89 ξενοδοχεία, μέρος μιας διεθνούς αλυσίδας, με 14.869 δωμάτια, άρα σε 5 χρόνια επιτεύχθηκε αύξηση 80% σε ξενοδοχεία και 78% σε δωμάτια.

Ποιες ξένες αλυσίδες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο

Όσον αφορά τις 35 διεθνείς αλυσίδες που δεν σχετίζονται με tour operator, το μεγαλύτερο μερίδιο παρουσίας στη χώρα μας συνεχίζει να κατέχει η Marriott International. Συνολικά, κάτω από 68 διεθνή brands λειτουργούν 160 ξενοδοχεία με 26.540 δωμάτια. Η Marriott έχει κάτω από την ομπρέλα της το 20% των ξενοδοχειακών δωματίων στην Ελλάδα, ακολουθεί η Sani/Ikos με 10% και η Wyndham Hotels & Resorts με 9%. Έξι διεθνείς αλυσίδες διαχειρίζονται από 5%, δηλαδή η Labranda Hotels & Resorts, η Louis Group, η Accor, η Brown Hotels, η Domes Resorts και η Hyatt International. Στην επόμενη θέση με ποσοστό 4% βρίσκεται η IHG, ενώ το υπόλοιπο 27% των δωματίων τα διαχειρίζονται 24 ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Η έκθεση της GBR δείχνει ότι συνολικά στην κατηγορία 5 αστέρων, το 14% των ξενοδοχείων και το 18% των δωματίων είναι μέρος μιας διεθνούς αλυσίδας (που δεν σχετίζεται με tour operators), ενώ στην κατηγορία των 4 αστέρων τα ποσοστά αυτά είναι 2% και 6% αντίστοιχα. Στην κατηγορία των 3 αστέρων οι διεθνείς αλυσίδες δεν έχουν αυτή τη στιγμή παρουσία, ενώ η GBR εκτιμά ότι σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες.

Ελληνικής προέλευσής τρεις μεγάλες αλυσίδες

Ο Όμιλος Sani / Ikos είναι η πρώτη διεθνής αλυσίδα πολυτελείας ελληνικής προέλευσης. Επίσης η Domes Resorts έχει γίνει μια διεθνής αλυσίδα, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Η HIG Capital ξεκίνησε μέσω του τοπικού συνεργάτη της Inventio Ella Resorts και σκοπεύει να επεκταθεί διεθνώς.

Ηγετική θέση για τη Marriott

Η Marriott International είναι ο ηγέτης της αγοράς στην Ελλάδα μεταξύ των διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων, με μερίδιο 20% των ξενοδοχειακών δωματίων, ενώ μόλις 9 χρόνια πριν, το 2014 δεν είχε καν παρουσία στην ελληνική αγορά καθώς στα τέλη του 2013 δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο με το Ledra Marriott της Αθήνας. Το ίδιο κτήριο σήμερα λειτουργεί ως Grand Hyatt Athens. Όπως εξηγεί στην έκθεση της η GBR, από το 2015 η Marriott άρχισε να χτίζει την παρουσία της στην Ελλάδα και εκείνη τη χρονιά η Domes of Elounda ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στην Autograph Collection, το πρώτο ξενοδοχείο της συλλογής στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Marriott International ολοκλήρωσε την εξαγορά της Starwood Hotels & Resorts, η οποία είχε τότε 1 Sheraton στην Ελλάδα, 8 ξενοδοχεία της The Luxury Collection συμπεριλαμβανομένου του Arion Astir Palace και 2 Westin Resorts συμπεριλαμβανομένου του Westin Athens Astir Palace. Σήμερα το Astir Palace λειτουργεί ως Four Seasons Astir Palace.

Με την εξαγορά της Starwood, η εταιρεία απέκτησε επίσης το πλειοψηφικό πακέτο των Design Hotels, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2021 η Marriott εξαγόρασε πλήρως την εταιρεία. Το 2017 η Design Hotels είχε 12 μέλη στη χώρα μας, ενώ σήμερα 25 ξενοδοχεία συνδέονται με πάνω από 1.600 δωμάτια. Τον Μάιο του 2018 η εταιρεία επέστρεψε στην Αθήνα με το άνοιγμα του Athens Marriott, του ξενοδοχείου του ομίλου Χανδρής της λεωφόρου Συγγρού, που ονομαζόταν Metropolitan. Το πρώτο Moxy της αλυσίδας άνοιξε στην Πάτρα το καλοκαίρι του 2019 με το όνομα Moxy Patra Marina, ενώ από το 2022 άνοιξε και το Moxy Athens City στην Πλατεία Ομονοίας. Τέλος, η συλλογή Autograph της Marriott επεκτάθηκε στην Ελλάδα μετά το Domes of Elounda το 2015 με το Domes Noruz στα Χανιά το 2016, το Academia της Αθήνας το 2019, το Domes of Corfu το 2021 και το ξενοδοχείο Monasty στη Θεσσαλονίκη το 2022 και ακολούθησε το Domes Aulus Zante, στη Ζάκυνθο.

Οι διεθνείς αλυσίδες επενδύουν στα πολυτελή ξενοδοχεία

Η GBR εξηγεί στην έκθεση της ότι οι διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων προσφέρουν προβολή, συνέπεια και τυποποίηση, διεθνή δίκτυα πωλήσεων και μάρκετινγκ, προγράμματα πιστότητας και πρόσβαση στην τεχνογνωσία όσον αφορά το σχεδιασμό, τις λειτουργίες, την τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους. Οι θεσμικοί επενδυτές συνεργάζονται με διεθνείς εταιρείες για να προσθέσουν αξία και να τοποθετήσουν τα ακίνητά τους διεθνώς.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σημαντικός αγωγός διεθνών αλυσίδων που θα εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Το One & Only Aesthesis στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, το One & Only που θα ανοίξει στην Κέα, ενώ πολλά ακόμη βρίσκονται στα σχέδια. Ανάμεσα τους τα Banyan Tree, Six Senses, Rosewood Blue Palace, Conrad και πολλών άλλων.