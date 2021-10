Τράπεζα Πειραιώς: Δράσεις ανάδειξης του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής

Την ειδική έκδοση: «Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα: 200 χρόνια ιστορίας Προκλήσεις & προοπτικές» παρουσίαζε στις 4 Οκτωβρίου η Τράπεζα Πειραιώς, σε εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού ‘Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος όπου βρέθηκε η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

ADVERTISING

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έκδοση συντάχθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Σέρκου Χαρουτουνιάν, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Προέδρου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με τους Καθηγητές - ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Κωνσταντίνο Τσιμπούκα, Δημήτρη Παναγιωτόπουλο και Ελευθέριο Νέλλα.

Με σεβασμό στο παρελθόν και αξιοποιώντας τη γνώση, που προσφέρει η μελέτη της ιστορικής διαδρομής του Αγροτικού Τομέα, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να κατανοήσει τις σύγχρονες ανάγκες του και να αποκωδικοποιήσει τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην καταλυτική επίδραση της κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές του Καλοκαιριού, η Τράπεζα Πειραιώς προχωράει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες υποστήριξης για τις πληγείσες περιοχές, καθώς και σε στοχευμένες δράσεις, για την ανάδειξη του μείζονος σημασίας ζητήματος της κλιματικής αλλαγής.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός ξεκίνησε την ομιλία του συγχαίροντας την Τράπεζα Πειραιώς, τον Πρόεδρο κ. Χαντζηνικολάου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μεγάλου, καθώς και τους συγγραφείς, για αυτήν την εξαιρετική έκδοση και αναφέρθηκε στη γόνιμη συνεργασία τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Στη συνέχεια τόνισε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο βιβλίο είναι «Εξαιρετικά χρήσιμα, για κάθε πολίτη, που θέλει να γνωρίζει και αυτήν την πλευρά της ιστορίας της Ελλάδας». Μιλώντας για τον σημαντικό ρόλο των αγροτών στην πατρίδα μας είπε χαρακτηριστικά: «Αποτελούσαν και αποτελούν την καρδιά της οικονομίας μας. Την ψυχή της ίδιας της πατρίδας μας».

«Η σημασία του αγροδιατροφικού τομέα στην εθνική οικονομία της χώρας είναι δεδομένη και έχει πέραν από την οικονομική διάσταση και κοινωνική, με όρους περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει ως σημαντικές προτεραιότητες τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας, της ενίσχυσης της συνεργασίας, της εξωστρέφειας και της ηλικιακής ανανέωσης του αγροτικού δυναμικού και αναπτύσσει μια σειρά από σχετικές πρωτοβουλίες» , όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου.

«Ο αγροτικός τομέας δέχεται την καταλυτική επίδραση της κλιματικής αλλαγής και των αυξανόμενων φυσικών καταστροφών. Αποκορύφωμα ήταν οι πυρκαγιές του φετινού Αυγούστου 2021 που προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον, ενώ την ίδια στιγμή είχαν καταστροφικό αντίκτυπο στην αγροτική οικονομία. Η Τράπεζα Πειραιώς, η κατεξοχήν Τράπεζα του Αγροτικού Τομέα, πιστή στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κλιματική αλλαγή, με στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου.

«H Τράπεζα Πειραιώς αναδεικνύει σε στρατηγική μείζονος σημασίας τις αναπτυξιακές προοπτικές του αγροδιατροφικού τομέα, όπως αποτυπώνονται στην έκδοση “Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα: 200 χρόνια ιστορίας Προκλήσεις και προοπτικές”. Στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο, με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον της αγροτικής και εν γένει της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου.

Υποστηρικτικές παρεμβάσεις

Με στόχο την ανασύσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει μια σειρά παρεμβάσεων, δράσεων και ενεργειών υποστήριξής του σε σχέση με την κλιματική κρίση, οι οποίες σχετίζονται με την:

•Αποτελεσματική Διαχείριση Αρδευτικού Νερού, με υποστήριξη έργων υποδομών που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για ταχεία υλοποίηση, χρηματοδότηση υγιών Tοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), για υλοποίηση επενδύσεων αυτοπαραγωγής ενέργειας, καθώς και χρηματοδότηση αγροτών μέσω του νέου εξειδικευμένου προγράμματος, με επιτόκιο μειωμένο κατά 30% έως 30.6.2022, για εγκατάσταση ή επισκευή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης και εξοικονόμησης νερού.

•Ανάπτυξη Ενεργητικής Προστασίας Καλλιεργειών, μέσα από προγράμματα χρηματοδότησης της επιχορήγησης των δικαιούχων του μέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και επιτόκιο μειωμένο κατά 30% έως 30.6.2022, για επενδυτικά έργα μείωσης δυσμενών επιπτώσεων φυσικών φαινομένων.

•Αξιοποίηση Ευφυούς Γεωργίας, με 5.000 δωρεάν εξάμηνες συνδρομές της εφαρμογής ευφυούς γεωργίας GaiaSense από τη Neuropublic σε αγρότες.

•Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελέτης για την Αγροδιατροφή στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου- το οποίο είναι ανάδοχος και χορηγός του έργου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

•Χρηματοδότηση Μελέτης για τους νέους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στη γεωργία.

•Χρηματοδότηση και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της.

•Συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ως χορηγός και συνδιοργανωτής στο Διεθνές Συνέδριο “Climate Change: The Future of the Agrifood Sector”, που διοργανώνει ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».

Επιπλέον, ειδικά για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται δίπλα τους μέσα από εξειδικευμένες ενέργειες, που σχετίζονται με την:

•Ανασύσταση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα χρηματοδότησης, με επιτόκιο μειωμένο κατά 30%, για αιτήματα έως 30.6.2022, που αφορούν στην αγορά φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, κυψελών, ζωοτροφών, γεωργικού εξοπλισμού, σταβλικών εγκαταστάσεων, κ.λπ.

•Υποστήριξη πληγέντων παραγωγών Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας. Το πακέτο στήριξης περιλαμβάνει παράταση χρονικού διαστήματος χρήσης καρτών παραγωγών και για περίοδο κατ’ ανώτατο μέχρι 3 μήνες από τη λήξη του ορίου, εξέταση αύξησης ορίου κάρτας για την κάλυψη έκτακτων καλλιεργητικών αναγκών και τμηματική αποπληρωμή ενήμερων οφειλών υφιστάμενων καρτών Συμβολαιακής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, σε περίοδο έως 12 μήνες από τη λήξη των ορίων τους, λόγω αδυναμίας παράδοσης προϊόντος στις συμβληθείσες επιχειρήσεις εξαιτίας των καταστροφών.

Υποστήριξη Αγροτικών και Δασικών Συνεταιρισμών:

(α) χρηματοδοτική υποστήριξη υγιών Δασικών Συνεταιρισμών, με προνομιακούς όρους για αποκατάσταση καμένων (όπως έργα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά, συλλογή καμένων υλικών δασών, κ.λπ.) και ταχεία υλοποίηση έργων αναδάσωσης,

(β) χρηματοδοτική και συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων, με υψηλό επίπεδο εκπομπών για κατάρτιση και ενίσχυση υφιστάμενων σχεδίων μετάβασης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2022-2023 και

(γ) συνεργασία με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και άλλα συνεργατικά σχήματα του πρωτογενούς τομέα για τη χρηματοδότηση έργων – δικών τους και μελών τους – που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, ώστε να διατηρηθεί ο αγροτικός παραγωγικός πληθυσμός σε κλιματικά ευαίσθητες περιοχές.

Ήδη, κλιμάκιο ανώτερων στελεχών της Τράπεζας από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Τραπεζικής, Δικτύου και Μικρών Επιχειρήσεων συναντήθηκε στην Ιστιαία με εκπροσώπους των Δημοτικών Αρχών, αγρότες και επαγγελματίες και κατέγραψε τις συνέπειες για την τοπική οικονομία, καθώς και τις προτάσεις τους. Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται πάντα αρωγός στον αγροτικό κόσμο και τις επιχειρήσεις των πληγεισών περιοχών, ώστε να σταθούν όρθιοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις