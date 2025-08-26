Τράπεζες: Ανοίγουν σταδιακά οι στρόφιγγες των δανείων

Ξεπέρασαν στο α΄ εξάμηνο τα 20 δις. ευρώ οι εκταμιεύσεις δανείων από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με ατμομηχανή τα επιχειρηματικά δάνεια. Αυξάνονται οι στόχοι των τραπεζών για το σύνολο του έτους. Ο ρόλος των επιτοκίων και των spread.

Λύση στο μείζον ζήτημα της πιστωτικής ασφυξίας που απειλούσε τα τελευταία χρόνια την πραγματική οικονομία, δίνουν σταδιακά τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, καθώς η αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε επιχειρήσεις κυρίως και νοικοκυριά, καταγράφει ανοδικές τάσεις.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2025 οι εκταμιεύσεις δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ξεπέρασαν τα 20 δις. ευρώ συνολικά, με έμφαση τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία και αποτελούν το 75% του συνολικού τους χαρτοφυλακίου. Ωστόσο εάν αφαιρεθούν οι υψηλές αποπληρωμές, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανέρχεται στα 4,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και στα 5,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλων.

Όπως σημειώνουν υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, «με τις συγκεκριμένες επιδόσεις επιτεύχθηκε ήδη από το εξάμηνο και σε ποσοστό άνω του 70% ο στόχος για την ετήσια πιστωτική επέκταση, ενώ διευκρινίζουν ότι η μεγάλη έκρηξη των χορηγήσεων πραγματοποιήθηκε το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου».

Οι επιδόσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα του γενικότερου στρατηγικού στόχου που έχουν θέσει οι διοικήσεις των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων για γενικευμένο άντοιγμα της στρόφιγγας ο οποίος μάλιστα αναθεωρήθηκε για το σύνολο του 2025 σε πάνω από 13 δις. ευρώ νέα δάνεια από 10 δις. ευρώ που ήταν ο στόχος στην αρχή της τρέχουσας χρήσης.

Tα επιχειρηματικά η μερίδα του «λέοντος»

Σύμφωνα με τις τραπεζικές διοικήσεις, οι επιδόσεις και της εφετινής χρονιάς στηρίζονται στην επιχειρηματική πίστη, με σημαντική συμβολή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, που ανεβάζουν από τρίμηνο σε τρίμηνο ρυθμούς σε επίπεδο εκταμιεύσεων.

Συγκεκριμένα, πολλά εγκεκριμένα έργα, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εισέρχονται σε φάση υλοποίησης και οι επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει την αξιοποίηση των δανείων που έχουν εξασφαλίσει.

Στον αντίποδα, θετική είναι η εικόνα και στη λιανική τραπεζική. Μπορεί ακόμη ο ρυθμός μεταβολής των υπολοίπων να παραμένει σε αρνητικό έδαφος, ωστόσο οι τράπεζες εκτιμούν ότι είναι θέμα μερικών τριμήνων να γυρίσει θετικός.

Τα υπόλοιπα στην καταναλωτική πίστη συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενώ στα στεγαστικά δάνεια οι νέες εκταμιεύσεις καταγράφουν αύξηση σε ετήσια βάση και οδεύουν προς ρεκόρ 10ετίας.

Με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου, το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μεγεθύνθηκε στα 100,3 δισ. ευρώ, από τα 95,4 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024, σε αντίθεση με το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο που περιορίστηκε από τα 25,2 δισ. ευρώ στα 24,8 δισ. ευρώ. Τα καταναλωτικά δάνεια παρουσιάζουν σταθεροποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.

Οι στόχοι των τραπεζών

Τις υψηλότερες εκταμιεύσεις, ύψους 6,3 δισ. ευρώ, κατά το α΄ εξάμηνο του έτους παρουσιάζει η Τράπεζα Πειραιώς, ποσό που, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση, συνιστά την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου ιστορικά για την τράπεζα, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για το 2025. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε στα 2,2 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τις προβλέψεις θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις, από 2,5 δισ. ευρώ που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, ενώ ο πήχυς για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στα τέλη του 2025 διαμορφώνεται άνω των 36,5 δισ. ευρώ.

Ακολουθεί η Αlpha Bank με νέες εκταμιεύσεις 5,3 δισ. ευρώ και καθαρή πιστωτική επέκταση 800 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη του 2024. Η διοίκηση του ομίλου ανέβασε τον στόχο για την πιστωτική επέκταση σε πάνω από 2 δισ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του ομίλου ανήλθε σε 34,9 δισ. ευρώ, από 34,1 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024, από τα οποία τα 33,2 δισ. ευρώ είναι δάνεια στην Ελλάδα.

Οι εκταμιεύσεις της Eurobank ανήλθαν το α΄ εξάμηνο του έτους στα 4,5 δισ. ευρώ και η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 1 δισ. ευρώ και στο 1,7 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, ωθώντας σε αναθεώρηση του στόχου για πιστωτική επέκταση για το 2025, από τα 3,5 δισ. ευρώ, στα 4 δισ. ευρώ σε ομιλική βάση. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε στην Ελλάδα στα 30,3 δισ. ευρώ και αναμένεται να ξεπεράσει τα 31,5 δισ. ευρώ, και τα 48 δισ. ευρώ από το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Στα 4 δισ. ευρώ ανήλθαν οι εκταμιεύσεις της Εθνικής Τράπεζας, ανεβάζοντας στα τέλη του α΄ εξαμήνου το δανειακό χαρτοφυλάκιο στα 32,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και στα 34,4 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και περιορίζοντας μετά τις αποπληρωμές δανείων την καθαρή πιστωτική επέκταση στα 800 εκατ. ευρώ. Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης, το δανειακό χαρτοφυλάκιο θα ενισχυθεί στα 36 δισ. ευρώ σε ομιλικό επίπεδο, από τα οποία τα 34,5 δισ. ευρώ θα είναι χορηγήσεις στην Ελλάδα.

Η συμβολή των επιτοκίων

Σημαντική ώθηση στην επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πάρουν οι τράπεζες λόγω της υποχώρησης των επιτοκίων και της συνεχής αποκλιμάκωσης των spreads που χρεώνουν οι τράπεζες.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επίτευξη των στόχων για την πιστωτική επέκταση αποτελεί κρίσιμη πτυχή για την επιτυχία των business plans των τραπεζών. Κι αυτό διότι μέσω των νέων χορηγήσεων στοχεύουν να σταθεροποιήσουν σε πρώτη φάση τα καθαρά έσοδα από τόκους και να ξεκινήσει από το 2026 ένας νέος ανοδικός κύκλος. Μέχρι στιγμής το σχέδιό τους αποδίδει, μιας και τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν σε ετήσια βάση στο α΄ εξάμηνο του 2025 κατά μόλις 2,4%.