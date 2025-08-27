Τράπεζες: Ενίσχυση των ρυθμίσεων ζητά η κυβέρνηση

Τρόπους για την ενίσχυση των ρυθμίσεων αναζήτησαν χθες στην ΤτΕ, το οικονομικό επιτελείο και οι τραπεζίτες. Παράλληλα συζητήθηκαν ενδεχόμενες βελτιώσεις στο δικαστικό καθεστώς που διέπει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί).

Η ταχύτερη μείωση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους και η ενίσχυση των ρυθμίσεων αποτέλεσε το βασικό θέμα της συνάντησης που έλαβε χθες στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό τον Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα και με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη η υποδιοικήτρια της ΤτΕ Χ. Παπακωνσταντίνου και ο γενικός διευθυντής της κεντρικής τράπεζας Γ. Τσικριπής, καθώς και ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δ. Τσάκωνας, οι CEOs των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών και της Credia Bank και οι CEOs των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Σύμφωνα με πηγές της ΤτΕ κατά τη χθεσινή συνάντηση έγινε απολογισμός της προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τη μείωση του κόκκινων δανείων ως ποσοστού του ΑΕΠ και των δράσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί με στόχο την καλύτερη λειτουργία όλων των υφιστάμενων μηχανισμών ρύθμισης, ενώ ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το ζήτημα των εγγυήσεων του Ηρακλή οι οποίες δόθηκαν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων των κόκκινων δανείων και οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει τις αναμενόμενες εισπράξεις.

Εν αναμονή της ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό

Στο τραπέζι της συνάντησης βρέθηκε ακόμη η ακτινογραφία των δανείων σε ελβετικό φράγκο που κατέχουν τράπεζες και servicers ενόψει της επικείμενης ρύθμισης που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο αλλά και η διευκόλυνση της πώλησης του στοκ των ακινήτων υπό το πρίσμα των επιπτώσεων στον «Ηρακλή», που σχετίζονται με την υστέρηση εσόδων από πλειστηριασμούς.

Παράλληλα συζητήθηκαν οι ενδεχόμενες βελτιώσεις στο δικαστικό καθεστώς που διέπει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, με αιχμή τη μείωση των χρονικών καθυστερήσεων έτσι ώστε να «καθαρίζουν» γρήγορα οι υποθέσεις. Οι όποιες βελτιώσεις στο ζήτημα των πλειστηριασμών αφορούν το υπουργείο Δικαιοσύνης και οι διευκολύνσεις στα ακίνητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Αλλαγή συμβάσεων από Σεπτέμβρη για 50.000 δανειολήπτες με step up

Σε αυτό το κλίμα οι τράπεζες σχεδιάζουν την κλήση 50.000 πελατών τους που έχουν step up δάνεια προκειμένου να τους ζητήσουν να μεταβάλουν τις συμβάσεις τους από step up σε τοκοχρεωλυτικές μέσα στο Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες θα προτείνουν ένα σταθερό επιτόκιο για ολόκληρη την αποπληρωμή του δανείου και επομένως μια σταθερή δόση μέχρι το τέλος χωρίς εκπλήξεις. Το επιτόκιο αυτό θα κινείται περί το 3% και αναμένεται ναι μεν να προσαυξήσει στην παρούσα φάση τη δόση κατά 25%-30% αλλά καταργεί την αβεβαιότητα και ουσιαστικά δίνει στους δανειολήπτες τη δυνατότητα αργότερα όταν πιθανόν βγουν στη σύνταξη και έχουν χαμηλότερα εισοδήματα να μπορούν να αποπληρώνουν το δάνειο αυτό. Tα δάνεια αυτά είναι συμβάσεις μακροχρόνιες και υπολογίζονται ότι φθάνουν περί τα 4,5 δισ. έως 5 δισ. ευρώ.

Οι προτάσεις των Servicers

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ακόμη βασικό θέμα είναι οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου στις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή, καθώς πολλές βρίσκονται εκτός των στόχων ανακτήσεων ακινήτων.

Ο προβληματισμός απορρέει κυρίως από τα πολύ περισσότερα ακίνητα που περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιο των servicers στο πλαίσιο των πλειστηριασμών και που εν τέλει εκποιούνται με αρκετά μεγάλο discount με αποτέλεσμα να ενδέχεται να υπάρξει “τρύπα” στις εγγυήσεις του Ηρακλή, τρύπα που μπορεί να μεγαλώσει και από τις καθυστερήσεις αλλά και λόγω μαζικών ρυθμίσεων όπως είναι αυτές του ελβετικού φράγκου.

Η κατάσταση θεωρείται περίπλοκη καθώς καταγράφεται γενικευμένη υστέρηση σε σχέση με τα business plan των τιτλοποιήσεων κυρίως εκείνων του Ηρακλή 1 και 2. Επομένως πρέπει να συμφωνηθούν και μέσω της εποπτείας, έγκαιρα, πιθανές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ρευστοποίησης των δανείων.

Ακόμη εξετάστηκαν και ζητήματα αξιοποίησης των ακινήτων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους (servicers). Από την πλευρά τους, οι servicers, τα business plans των οποίων κρίνουν τα έσοδα των τιτλοποιήσεων που στηρίχθηκαν από τον μηχανισμό του «Ηρακλή», έχουν προτείνει στην κυβέρνηση μια σειρά από βελτιώσεις.