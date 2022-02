Τράπεζες: Ταξινόμηση των ακινήτων ανά ενεργειακή κλάση

Την πλήρη ταξινόμηση όλου του χαρτοφυλακίου των ακινήτων τους ανά ενεργειακή κλάση, καλούνται να αποτυπώσουν οι ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο του stress test που διενεργεί ο SSM με στόχο να μετρήσει για πρώτη φορά την «ευαισθησία» του δανειακού χαρτοφυλακίου των ευρωπαϊκών τραπεζών στην κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να καταγράψουν τα χιλιάδες ακίνητα που είναι υποθήκες για τα δάνεια είτε κατοικίας είτε για εμπορική ή βιομηχανική χρήση (εξαίρεση αποτελούν τα αγροτεμάχια και τα βιομηχανοστάσια), αλλά και για όλα τα ακίνητα που είναι στην κατοχή τους για επενδυτικό ή άλλο σκοπό.

Τα ακίνητα αυτά θα πρέπει ταξινομηθούν ανά ενεργειακή κλάση, προκειμένου να μετρηθεί η επιβάρυνση που έχουν στο περιβάλλον. Η άσκηση για την ταξινόμηση του κτιριακού αποθέματος συνδυάζεται και με την επικινδυνότητα που έχουν οι κατασκευές αυτές έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες που αποτελούν πλέον έναν ορατό κίνδυνο, όχι μόνο για τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, αλλά και για τις χώρες του Νότου που αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά αυτή την απειλή.

Τρεις ενότητες

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η διαδικασία των stress test των τραπεζών για την κλιματική αλλαγή το 2022 περιλαμβάνει τρεις ενότητες.

Πρώτον, θα υπάρχει ένα βασικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση πώς οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα κλιματικά stress test ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

Δεύτερον, μία συγκριτική ανάλυση, η οποία θα συγκρίνει τις τράπεζες με βάση ένα κοινό σύνολο δεικτών κλιματικού κινδύνου. Στους δείκτες περιλαμβάνονται η έκταση που τα έσοδα των τραπεζών βασίζονται σε κλάδους έντασης άνθρακα και ο όγκος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που χρηματοδοτούν. Η ενότητα αυτή θα είναι μία ενδεικτική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών και το πόσο εκτεθειμένες είναι οι τράπεζες σε επιχειρήσεις εντάσεως εκπομπών αερίων.

Τρίτον, ένα stress test που θα αφορά τη μετάβαση και τους κινδύνους φυσικών καταστροφών. Η άσκηση θα εκτιμά πώς ακραία καιρικά γεγονότα θα επηρέαζαν τις τράπεζες το επόμενο έτος, πόσο ευάλωτες είναι οι τράπεζες σε απότομες αυξήσεις των τιμών εκπομπών άνθρακα τα επόμενα τρία χρόνια και πώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα αντιδρούσαν στα σενάρια μετάβασης για τα επόμενα τριάντα χρόνια.

7 Μαρτίου η αποστολή στοιχείων

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουν στα χέρια τους οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα και η πρώτη δέσμη στοιχείων θα πρέπει να αποσταλεί στον SSM έως τις 7 Μαρτίου, ενώ το σύνολο της άσκησης θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαρτίου με στόχο μετά και τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν τον Απρίλιο, τα αποτελέσματα της άσκησης να ανακοινωθούν τον Ιούνιο. Στα επιτελεία των τραπεζών δουλεύουν πυρετωδώς προκειμένου να ανταποκριθούν στο τεράστιο εγχειρημα που επιχειρείται για πρώτη φορά όχι μόνο από τις ελληνικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Χωρίς κεφαλαιακές επιπτώσεις

Πάντως από τις τράπεζες σπεύδουν να επισημάνουν ότι ο Επόπτης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται σε αυτή τη φάση να απαιτήσει επιπλέον κεφάλαια για τις τράπεζες προκειμένου να διαχειριστούν την επιβάρυνση που θα μπορούσε να έχει η εκδήλωση ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, όπως η πλημμύρα ή η ξηρασία που μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες. Η προοπτική αυτή ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί σε δεύτερο χρόνο και αφού αποτιμηθούν τα αποτελέσματα του πρώτου stress test.

Ο κίνδυνος από τις πλημμύρες λόγω της κλιματικής αλλαγής αποτελεί το νούμερο ένα κίνδυνο για τις επιχειρήσεις αλλά και τις τράπεζες στην ευρωζώνη ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά με βάση την έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2021 για την κλιματική αλλαγή, αυξημένη θεωρείται πλέον και η έκθεση των τραπεζών στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία σε επιχειρήσεις που επηρεάζονται από πολλαπλούς κινδύνους, λόγω των εκτεταμένων πυρκαγιών που μαστίζουν αυτές τις χώρες. Η έκθεση βασίστηκε στην χαρτογράφηση 1,5 επιχειρήσεων στην ευρωζώνη μεταξύ των οποίων 55.000 ελληνικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας μοντέλα αλλά και μετρήσεις του Network for Greening the Financial System (NGFS).

Όπως εξηγούν στελέχη που εμπλέκονται στην άσκηση στόχος από την πλευρά του Επόπτη είναι να διαπιστώσει την ετοιμότητα των τραπεζών να διαχειρίζονται τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Σημαντικό μέρος της άσκησης είναι να αποκρυσταλλωθεί το κατά πόσο οι τράπεζες είναι οργανωμένες, έχουν συστήματα διακυβέρνησης, έχουν ορίσει ρόλους και αρμοδιότητες, έχουν βάλει επιτροπές που θα διαχειρίζονται τα σχετικά θέματα και μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για την κλιματική αλλαγή.

Ελλείψει στοιχείων πρωτογενώς για την καταγραφή της ενεργειακής κλάσης, θα βασιστούν στους υπολογισμούς του υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την εκτιμώμενη ενεργειακή κλάση κάθε κτιρίου με βάση την περίοδο κτήσης. Να σημειωθεί ότι το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι σήμερα απαραίτητο προκειμένου ένα ακίνητο να μεταβιβαστεί, αλλά όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη επί ενός μεγάλου αριθμού ακινήτων δεν έχει υπάρξει συναλλαγή τα τελευταία χρόνια, με συνέπεια η εκτίμηση να βασιστεί σε στοιχεία όπως το έτος κατασκευής, η περιοχή στην οποία βρίσκεται, στοιχεία που θα αξιοποιηθούν συνολικά προκειμένου να εκτιμηθεί η ενεργειακή κλάση κάθε κτιρίου.

