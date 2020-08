Η εργασιακή επιτυχία έρχεται από… τη θάλασσα

Παραδοσιακά η ναυτιλία αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και απασχολούσε σε μία πληθώρα θέσεων - τόσο στην στεριά όσο και την θάλασσα - ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού εργατικού δυναμικού. Παρόλο που από την δεκαετία του ’90 μέχρι και τις αρχές του 2000 το ναυτικό επάγγελμα βίωσε μια ήπια ύφεση στην Ελλάδα, η σύγχρονη εργασιακή ανασφάλεια και η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, οδήγησαν μια μεγάλη μερίδα νέων ξανά στην θάλασσα. Οι λόγοι πολλοί - ελκυστικές απολαβές, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης αλλά και η έμφυτη ναυτοσύνη των Ελλήνων.

ADVERTISING

Η ελληνική ναυτική παράδοση, με τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και κανονισμών ασφαλείας που παρέχουν ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, φαίνεται να στηρίζεται πλέον ενεργά από τους νέους που την επιλέγουν τόσο για την σταθερότητα του κλάδου, όσο και για την παραγωγική του ικανότητα που διασφαλίζει ένα προσοδοφόρο μέλλον με εξέλιξη. Και μπορεί οι εποχές να έχουν αλλάξει -κάποτε με ένα μπάρκο μπορούσες πράγματι να αγοράσεις πολυκατοικία!- και οι μισθοί πλέον να μην είναι τόσο υψηλοί, αλλά παραμένουν εξαιρετικά ελκυστικοί. Για παράδειγμα, ο μισθός ενός στελέχους του εμπορικού ναυτικού μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνάει τα 10.000 ευρώ το μήνα.

Και καθώς σήμερα, το 80-85% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται δια της θαλάσσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζει το 75.5% του διεθνούς της εμπορίου στο θαλάσσιο εμπόριο, αυτό σημαίνει πως το ναυτικό επάγγελμα ήταν, είναι και θα είναι απαραίτητο για την υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια σταθερή εργασιακά επιλογή που προσφέρει πολλές δυνατότητες εξέλιξης και μετεκπαίδευσης.

Το City Unity College πρωτοπορεί σ’ αυτό ακριβώς το σημείο και σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη Αραβική Ακαδημία Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (AASTMT) και με την υποστήριξη του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως ίδρυσε την Ελληνοαραβική Ναυτική Ακαδημία (HAMA). Στόχος της είναι η παραγωγή υψηλά καταρτισμένων στελεχών εμπορικού ναυτικού, με συνδυασμό της θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική εξάσκηση και την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Τα προγράμματα σπουδών της Ελληνοαραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (HAMA) εκτείνονται τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οι προπτυχιακοί σπουδαστές μπορούν μετά την τετραετή τους φοίτηση να λάβουν πτυχίο με εξειδίκευση είτε στην τεχνολογία ναυτιλιακών μεταφορών (BSc in Maritime Transport Technology + 2nd Mate COC) είτε στην ναυτική μηχανολογία (BSc in Marine Engineering + 3rd Engineer COC), με ταυτόχρονα αναγνωρισμένο δίπλωμα Ανθυποπλοιάρχου ή 3ου Μηχανικού.

Επιπλέον, το άρτια σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας προσφέρει την επιλογή διεύρυνσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών της ναυτιλίας μέσω στοχευμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με ειδίκευση στην λειτουργική εκμετάλλευση πλοίων και την ναυτική ασφάλεια (MSc in Ship Operation & MarineSafety) ή στον υδρογραφικό έλεγχο (MSc in Hydrographic Surveying). Η διεπιστημονικότητα των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων εμπλουτίζει το εύρος των προσφερόμενων γνώσεων, ενώ παράλληλα απευθύνεται όχι μόνο σε αποφοίτους ναυτιλιακών σπουδών και συναφών αντικειμένων, αλλά και σε έναν σημαντικό αριθμό επιστημόνων, αποφοίτων σχολών όπως Νομικής, Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών σπουδών κλπ. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο με αντικείμενο την ναυτική τεχνολογία (PhD In The Field Of Maritime Technology, Offshore And Marine Research).

Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε πως στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπλε Ανάπτυξης», λειτουργεί εντός της Ναυτικής Ακαδημίας του City Unity College και εξειδικευμένο γραφείο εύρεσης εργασίας, το Hellenic Maritime Career Center, ενώ για όσους είναι ήδη ναυτικοί, η Ακαδημία προσφέρει μαθήματα STCW και Non STCW, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995 καθώς και τις τροποποιήσεις Manila 2010.

Εκδηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας στην ιστοσελίδα του City Unity College και μάθετε αναλυτικές πληροφορίες για προγράμματα σπουδών της Ναυτικής Ακαδημίας του city Unity College.