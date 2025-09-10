Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Μηνύσεις και στο βάθος προσφυγές στο ΣτΕ

Πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα αποκτούν, πλέον, οι αντιδράσεις στη διαδικασία της αδειοδότησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Η ώρα των μηνύσεων και των εισαγγελικών παραγγελιών στην υπόθεση της αδειοδότησης των ιδιωτικών Πανεπιστημίων και των αντιδράσεων γι’ αυτή φαίνεται ότι έφτασε.

Τις αμέσως επόμενες, η Πανελλήνια Ενωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για τη διαδικασία αδειοδότησης του Κολλεγίου Ανατόλια.

Σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει η Ενωση δημοσίως (και δεν έχουν διαψευστεί), μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την αδειοδότηση του εν λόγω κολεγίου είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το υπό αξιολόγηση Κολλέγιο, οι οποίες, κατά τη λογική πορεία των πραγμάτων, ήταν σε γνώση και του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποσιωπήθηκαν, με συνέπεια η συμμετοχή του σ’ αυτήν, να καθιστά τη συγκρότηση της Επιτροπής παράνομη, με τελικό αποτέλεσμα την ακυρότητα της διαδικασίας και της υπό έκδοση άδειας λόγω παραβίασης του άρθρ. 7 παρ.2 περ. γ’ ν. 2690/1999.

Η μηνυτήρια αναφορά θα κατατεθεί για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων.

Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα η Ενωση θα αιτηθεί να της δοθούν με εισαγγελική παραγγελία όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν σχέση με τη διαδικασία που κατέθεσαν τα ιδρύματα για τη διαδικασία της αδειοδότησης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ποινικά μητρώα των νομίμων εκπροσώπων, ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες τόσο των νομικών προσώπων όσο και των νομίμων εκπροσώπων, πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας τόσο των νομικών προσώπων όσο και των νομίμων εκπροσώπων, καταστατικό των αιτούντων εταιρειών που κατέθεσαν τις αιτήσεις, τα παράβολα και τις εγγυητικές.

Τα σχετικά έγγραφα έχουν ζητηθεί ήδη από την ΕΘΑΕΕ η οποία πάντως δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα. Αν αυτή η άρνηση συνεχιστεί, τότε η εισαγγελική παραγγελία καθίσταται μονόδρομος για την Ενωση, όπως τονιζόταν χαρακτηριστικά την Τρίτη.

Είναι γνωστό ότι η Ενωση υποστηρίζει ότι τα χρήματα θα έπρεπε να κατατεθούν από την εν Ελλάδι ιδρύματα και όχι από τα μητρικά όπως ο νόμος ορίζει.

Την ίδια ώρα, τέλος, είναι θέμα χρόνου να κατατεθούν προσφυγές στο ΣτΕ για τις υπουργικές αποφάσεις που συνδέονται με την αδειοδότηση των ιδρυμάτων από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους με έννομο συμφέρον.