Lewis Hamilton: "Εκπαίδευση για όλους σημαίνει και εκπαίδευση για τους πρόσφυγες"

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Sir Lewis Hamilton, υποστηρίζει τις εκκλήσεις για πρόσβαση όλων των παιδιών και νέων προσφύγων σε πλήρη και ποιοτική εκπαίδευση, καθώς η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δημοσιεύει μια νέα έκθεση που αποκαλύπτει την επείγουσα ανάγκη για μεγαλύτερη διεθνή υποστήριξη στη εκπαίδευση των προσφύγων.

Στην έκθεση με τίτλο All Inclusive: The Campaign for Refugee Education (Συμπερίληψη: Η Εκστρατεία για την Εκπαίδευση των Προσφύγων), τα στοιχεία από περισσότερες από 40 χώρες δείχνουν πώς οι πρόσφυγες μένουν πίσω σε σχέση με τους μη πρόσφυγες συνομηλίκους τους όσον αφορά τις εγγραφές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ο μέσος όρος εγγραφής των παιδιών προσφύγων στο δημοτικό σχολείο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερά στο 68 τοις εκατό. Αλλά το ποσοστό εγγραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πέφτει απότομα στο 37 τοις εκατό, καθώς η πρόσβαση σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης παραμένει διαχρονικά δύσκολη για τους πρόσφυγες μαθητές.

Ωστόσο, τα νέα είναι καλύτερα όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλο που η φοίτηση των προσφύγων ανέρχεται μόλις στο 6 τοις εκατό, συνεχίζει να σημειώνεται μια ανοδική τάση από το μόλις 1 τοις εκατό που ήταν το ποσοστό πριν από λίγα χρόνια. Αυτό μας δίνει λόγους να αισιοδοξούμε ότι ο στόχος της Ύπατης Αρμοστείας να ανέλθει η φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο 15 τοις εκατό έως το 2030, μπορεί να επιτευχθεί.

Η ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση της Ύπατης Αρμοστείας δημοσιεύεται την ώρα που οι παγκόσμιοι ηγέτες ετοιμάζονται να συζητήσουν για το μέλλον της μάθησης στη Σύνοδο Κορυφής για τον Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 16-19 Σεπτεμβρίου.

Ο Lewis, ο οποίος αγωνίζεται για μεγαλύτερη ισότητα, δικαιοσύνη και ποικιλομορφία στην εκπαίδευση καθώς και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, δήλωσε ότι είναι «περήφανος που δίνει τη φωνή του» στην εκστρατεία για να εντάσσονται τα παιδιά και οι νέοι πρόσφυγες στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και να μην αφήνονται στο περιθώριο.

«Η εκπαίδευση δεν διευρύνει απλά τους ορίζοντες των ανθρώπων προσφέροντάς τους παράλληλα ευκαιρίες τις οποίες διαφορετικά δεν θα ονειρεύονταν καν. Η εκπαίδευση καταπολεμά τις καταστροφικές επιπτώσεις της συστημικής αδικίας», τονίζει στον Επίλογο της έκθεσης.

«Δεν πρόκειται μόνο για τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών ζωής για τους νέους, για να τους βοηθήσουμε να βρουν σκοπό στη ζωή τους και να σφυρηλατήσουν το μέλλον τους. Αφορά και τις αλυσιδωτές συνέπειες που θα επιφέρει αυτό: μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε θέσεις ηγεσίας και θέσεις επιρροής στον κόσμο της εργασίας, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην πολιτική.»

Η έκθεση All Inclusive παρουσιάζει τις ιστορίες νεαρών προσφύγων από το Σουδάν, την Ουκρανία, την Κένυα και τη Μυανμάρ, οι οποίοι αξιοποιούν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους, παρά την αναταραχή στη ζωή τους από τον αναγκαστικό εκτοπισμό και τις προκλήσεις της προσαρμογής σε νέες -ή όχι και τόσο νέες- συνθήκες.

Στο σχόλίο του στην έκθεση, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Filippo Grandi, τονίζει ότι πολλές χώρες σημείωσαν πρόσφατα μεγάλη πρόοδο όσον αφορά στη συμπερίληψη των μαθητών προσφύγων στα επίσημα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης.

«Τώρα πρέπει να συνδυάσουμε αυτές τις πολιτικές με ουσιαστική και συνεχή χρηματοδότηση και να προωθήσουμε τα οφέλη της ένταξης», πρόσθεσε ο κ. Γκράντι.

«Το ρητό ‘το ταλέντο είναι παγκόσμιο, αλλά οι ευκαιρίες όχι’ περιγράφει την πραγματικότητα για εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες. Πρέπει να καλύψουμε το τεράστιο χάσμα μεταξύ ταλέντου και ευκαιριών.»

Η Ύπατη Αρμοστεία απευθύνει έκκληση για τη συμπερίληψη των προσφύγων στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα από την έναρξη των ανθρωπιστικών κρίσεων, μέχρι τις παρατεταμένες καταστάσεις εκτοπισμού και τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Μεταξύ άλλων, αυτό απαιτεί περισσότερη υποστήριξη για την κατάρτιση και τις αμοιβές των εκπαιδευτικών, νέες υποδομές, επαρκές και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, ασφαλή μεταφορά από και προς τα σχολεία, πρόσβαση σε εξετάσεις και πιστοποίηση, και κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες.

«Η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στην ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη», υπογράμμισε ο κ. Grandi. «Τώρα είναι η στιγμή να επενδύσουμε στο μέλλον των ανθρώπων – σε αυριανούς οικοδόμους, δημιουργούς και ειρηνοποιούς.»

Και πρόσθεσε: «Στην περίπτωση των προσφύγων, πρόκειται για μια επένδυση στους ανθρώπους που θα ανοικοδομήσουν τις χώρες τους όταν θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια σε αυτές».

