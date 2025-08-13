Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Βαρύ και με άρωμα παραιτήσεων το κλίμα στην ΕΘΑΕΕ

Διόλου καλές δεν είναι οι σχέσεις των μελών της ΕΘΑΕΕ καθώς γίνεται λόγος για αφόρητες πιέσεις. Ο επικεφαλής σκέφτεται την παραίτηση.

Μπορεί να βρισκόμαστε λίγο πριν από τον δεκαπενταύγουστο, στο μέτωπο της (μη κρατικής) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όμως οι εξελίξεις είναι πυκνές.

Προσώρας επίσημη εισήγηση της ΕΘΑΕΕ για τα μη κρατικά Πανεπιστημία που εγκρίνει να προχωρήσουν τη διαδικασία της αδειοδότησης δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η ανεπίσημη που διέρρευσε προ ημερών στον Τύπο και η οποία δεν διαψεύστηκε ποτέ επίσημα από το Υπουργείο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός της ΕΘΑΕΕ το κλίμα είναι εκρηκτικό. Μέλη της φέρεται να είναι εξοργισμένα με τον τρόπο με τον οποίο έχει πορευτεί μέχρι στιγμής η Αρχή στο κομβικό ζήτημα της αδειοδότησης των μη κρατικών ΑΕΙ (στο πλαίσιο του νόμου Πιερρακάκη) και κάνουν λόγο για πιέσεις οι οποίες πολλές φορές είναι αφόρητες. Πιέσεις έτσι ώστε τα μέλη της Αρχής να “χαλαρώσουν” τα κριτήρια της αδειοδότησης (ή, κατά το κοινώς λεγόμενο, να κάνουν τα στραβά μάτια).

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Αρχής ,Περικλής Μήτκας φέρεται να σκέφτεται (σοβαρά πλέον) τον δρόμο της παραίτησης. Είναι πολλές οι πηγές που επιβεβαιώνουν την πρόθεση του Έλληνα ακαδημαϊκού.

Μοιάζει προφανές ότι σε περίπτωση παραίτησης Μήτκα, το πλήγμα για την Αρχή αλλά και για το Υπουργείο Παιδείας γενικότερα θα είναι μεγάλο σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο στην οποία η κυβέρνηση ποντάρει πολλά στην ομαλή λειτουργία (για πρώτη φορά) μη κρατικών Πανεπιστημίων στη χώρα.

Θυμίζουμε εδώ ότι ο κ. Μήτκας είχε προειδοποιήσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην τελευταία σύνοδο των πρυτάνεων ότι η διαδικασία αδειοδότησης των μη κρατικών Πανεπιστημίων παρουσιάζει πολλά προβλήματα και ότι εκ των πραγμάτων τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν.

Οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν, βρισκόμαστε στα μέσα Αυγούστου και δεν έχει γίνει η παραμικρή επίσημη ανακοίνωση για το ζήτημα, την ίδια ώρα που κολλέγια αυτοδιαφημίζονται ως Πανεπιστήμια!

Παράλληλα, όσα από τα Ιδρύματα δεν βρίσκονται στη λίστα που διέρρευσε συνεχίζουν να τρέφουν ελπίδες ότι τελικά μπορούν να καταφέρουν είτε άμεσα, είτε σε δεύτερο χρόνο (την επόμενη άνοιξη για παράδειγμα) ενώ, ταυτόχρονα, πιέζουν με τον τρόπο τους προς αυτό το σκοπό.

Κρατήστε, για το τέλος, και κάτι άλλο. Τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία αναμένεται να δοθούν στην Ελλάδα για “κατάρτιση” (νεφελώδης ο όρος αλλά έχει επικρατήσει) είναι πάρα πολλά καθώς ξεπερνούν το 1 δις. Είναι μάλλον λογικό ότι για ένα τέτοιο ποσό θα γίνουν μάχες χαρακωμάτων μεταξύ των πάσης φύσεως κολλεγίων έτσι ώστε να αυξήσουν την πελατεία τους.

Η οδός της μετατροπής ενός κολλεγίου σε Πανεπιστήμιο είναι ασφαλώς η πιο σύντομη προς την αναγνώριση και κατά συνέπεια στην αύξηση του μεριδίου τους στη συνολική πίτα.

Γι’ αυτό και δεν είναι λίγοι οι παράγοντες της εκπαίδευσης που θα ήθελαν την επέμβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας έτσι ώστε να καθαρίσει το τοπίο.