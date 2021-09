Μία ξενάγηση στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο εξηγεί γιατί ξεχωρίζει στην Ελλάδα

Μία και μόνο ξενάγηση σε ένα (ή σε όλα) από τα 8 υπερσύγχρονα campuses του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, είτε διαδικτυακά μέσω virtual tour, είτε με φυσική παρουσία, αρκεί για να διαπιστώσεις ότι πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό συγκρότημα που ξεφεύγει από τα στενά συμβατικά όρια.

Εγκαταστάσεις που ακολουθούν προδιαγραφές εξωτερικού, υπερσύγχρονα κτίρια, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, πολυμορφικές αίθουσες, μοντέρνοι χώροι αναψυχής συνθέτουν με άριστη και σύγχρονη αρχιτεκτονική το ακαδημαϊκό προφίλ, τους στόχους και τα πληρέστατα προγράμματα σπουδών του Κολλεγίου. Στοιχεία που καθιστούν το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, δείχνοντας τον ιδανικό και ενδεδειγμένο προορισμό για τις σπουδές σου.





Με προγράμματα υψηλής ποιότητας και προοπτικής, που ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών σπουδών, χάρη στις 10 σχολές που περιλαμβάνονται στο Κολλέγιο, προσφέροντας πάνω από 70 κορυφαία Bachelors, Masters & Διδακτορικά, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας, σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων. Τα προγράμματα σπουδών προσφέρονται από τις εξής Σχολές:

Πρόκειται για ένα Κολλέγιο που έχει καταφέρει να κερδίσει περίοπτη θέση μεταξύ διεθνών Πανεπιστημίων, όπως επιβεβαιώνουν οι συνεργασίες με 7 κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια: Oxford Brookes University, University of East London, Solent University, Ecole hôtelière de Lausanne, Queen Margaret University, University of Arizona και University of Portsmouth. Την υπεροχή του ενισχύουν, οι 30+ πιστοποιήσεις από τους πιο έγκριτους διεθνείς φορείς και οργανισμούς, μαζί και οι σημαντικές διακρίσεις και βραβεύσεις για τα προσφερόμενα υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως πρόκειται για το μοναδικό Κολλέγιο που είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων, ανάμεσα σε 73 πανεπιστημιακά ιδρύματα 30 διαφορετικών χωρών του κόσμου, λαμβάνοντας διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα.





Η μεγαλύτερη διάκριση του Κολλεγίου, ωστόσο, αντηχεί στην απήχηση και την ελκυστικότητά του προς τους υποψήφιους φοιτητές του. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα σε αριθμούς φοιτητών καθώς και σε προγράμματα φοίτησης βρετανικών Πανεπιστημίων, αποτελώντας εδώ και 39 χρόνια σταθερά την πρώτη επιλογή στην Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους γονείς τους, χάρη στην υψηλή ποιότητα σπουδών και τα ισχυρά διαπιστευτήριά του.





Εγκαταστάσεις που εντυπωσιάζουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς

Επιστρέφοντας στο κομμάτι των υποδομών, η αλήθεια είναι πως τα Campuses του Μητροπολιτικού Κολλεγίου μπορούν πολύ εύκολα να ικανοποιήσουν ακόμα και αυτούς που ονειρεύονταν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

Τα υπερσύγχρονα κτίρια σε 8 σημεία της χώρας (Αθήνα, Μαρούσι, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ρόδος, Λάρισα, Πάτρα) έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με προδιαγραφές και αισθητική ξένων πανεπιστημίων. Διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για κάθε επιστήμη, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, χώρους αναψυχής, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις, δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις και τις συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει τη δυνατότητα φοίτησης στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ρόδο, στη Λάρισα και στην Πάτρα, με εγκαταστάσεις που αποτελούν ορόσημα της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει και ακολουθούν τις προδιαγραφές Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

