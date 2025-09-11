Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Πανελλήνιων 2026.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων έτους 2026.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

Ημέρα 29/5/2026:

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

Ημέρα 3/6/2026:

Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Ημέρα 5/6/2026:

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Ημέρα 8/6/2026:

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ημέρα 30/5/2026:

Νέα Ελληνικά

Ημέρα 2/6/2026:

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Ημέρα 4/6/2026:

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Ημέρα 6/6/2026:

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Ημέρα 9/6/2026:

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Ημέρα 11/6/2026:

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Ναυτικές Μηχανές

Ημέρα 13/6/2026:

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)

Ψηφιακά Συστήματα

Ημέρα 15/6/2026:

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και

εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ημέρα 16/6/2026:

Αγγλικά (10:00 π.μ.)

Ημέρα 17/6/2026:

Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 18/6/2026:

Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 19/6/2026:

Γερμανικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 20/6/2026:

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)

Ημέρα 22/6/2026:

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)

Ημέρα 23/6/2026:

Γαλλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 24/6/2026:

Ιταλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 25/6/2026:

Ισπανικά (8:30 π.μ.)

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ

Η προθεσμία για τη διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας ορίζεται από τη Δευτέρα 15/6/2026 έως και την Παρασκευή 26/6/2026.