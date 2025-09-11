Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛΔιαβάζεται σε 3'
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Πανελλήνιων 2026.
- 11 Σεπτεμβρίου 2025 14:25
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων έτους 2026.
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ
Ημέρα 29/5/2026:
- Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)
Ημέρα 3/6/2026:
- Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
- Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Ημέρα 5/6/2026:
- Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Ημέρα 8/6/2026:
- Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ
Ημέρα 30/5/2026:
- Νέα Ελληνικά
Ημέρα 2/6/2026:
- Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Ημέρα 4/6/2026:
- Ανατομία-Φυσιολογία II
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
- Δίκτυα Υπολογιστών
- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Ημέρα 6/6/2026:
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
- Προγραμματισμός Υπολογιστών
- Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Ημέρα 9/6/2026:
- Υγιεινή
- Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
- Στοιχεία Μηχανών
Ημέρα 11/6/2026:
- Ηλεκτρικές Μηχανές
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
- Ναυσιπλοΐα ΙΙ
- Ναυτικές Μηχανές
Ημέρα 13/6/2026:
- Τεχνολογία Υλικών
- Οικοδομική
- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)
- Ψηφιακά Συστήματα
Ημέρα 15/6/2026:
- Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού
- Κινητήρες Αεροσκαφών
- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και
εσπερινών ΕΠΑΛ.
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Ημέρα 16/6/2026:
- Αγγλικά (10:00 π.μ.)
Ημέρα 17/6/2026:
- Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)
Ημέρα 18/6/2026:
- Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)
Ημέρα 19/6/2026:
- Γερμανικά (8:30 π.μ.)
Ημέρα 20/6/2026:
- Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)
Ημέρα 22/6/2026:
- Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)
Ημέρα 23/6/2026:
- Γαλλικά (8:30 π.μ.)
Ημέρα 24/6/2026:
- Ιταλικά (8:30 π.μ.)
Ημέρα 25/6/2026:
- Ισπανικά (8:30 π.μ.)
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:
- μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
- μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής
μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια
τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.
Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ
Η προθεσμία για τη διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας ορίζεται από τη Δευτέρα 15/6/2026 έως και την Παρασκευή 26/6/2026.