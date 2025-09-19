Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου: “Απαράδεκτη η στάση του Πρύτανη”

Γιατί διαμαρτύρεται σε ανακοίνωσή ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

Aνακοίνωση διαμαρτυρίας για το Πρύτανη του Πολυτεχνείου εξέδωσε ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

Αναλυτικά

“Την Τετάρτη 17/9, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Τα βασικά θέματα που επιλέξαμε να θέσουμε προς συζήτηση ήταν:

· Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των νέων καρτών από την 1η Οκτωβρίου,

· Ζητήματα επιτήρησης στους χώρους του Ιδρύματος, όπως η χρήση καμερών,

· Αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τη λήψη των οποίων θεωρούμε επείγουσα.

Την αντιπροσωπεία του Δ.Σ. αποτελούσαν η Πρόεδρος του Συλλόγου, Αλεξάνδρα Παλαιού, η Αντιπρόεδρος Χριστίνα Αντωνακοπούλου και το μέλος του Δ.Σ. Νίκος Διακογεωργίου.

Σχεδόν εξαρχής φάνηκε ότι ο Πρύτανης κ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου δεν είχε προσέλθει στην συνάντηση για να συζητήσει και να μας ενημερώσει, όπως άλλωστε έχει κατά το νόμο υποχρέωση, αφού επέδειξε εξαρχής διάθεση εριστική και σκαιά απέναντι στους συνδικαλιστές που εκπροσωπήσαμε τον Σύλλογο. Από την αρχή της συζήτησης η αντιπροσωπεία δέχθηκε φραστική επίθεση, γεγονός που δημιούργησε συνθήκες ασφυκτικές για την ουσιαστική διεξαγωγή του διαλόγου. Οι φωνές του πρύτανη, η πλήρως απαξιωτική συμπεριφορά του απέναντι στην αντιπροσωπεία και το ακραία οξυμένο κλίμα που προκλήθηκε με αποκλειστική υπαιτιότητα του Πρύτανη, που παρά τις παραινέσεις μας δεν σταμάτησε να επιδίδεται σε φωνές και να συμπεριφέρεται επιθετικά, ενώπιον μάλιστα του αντιπρύτανη, της εκτελεστικής διευθύντριας του Ιδρύματος, της γενικής διευθύντριας, της Προϊσταμένης της Δ. Διοιητικού και της Υπεύθυνης για τα Προσωπικά Δεδομένα του Ιδρύματος, εξανάγκασε την αντιπροσωπεία να αποχωρήσει, καθώς η Πρόεδρος του Συλλόγου αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως της αδιαθεσίας της Προέδρου που προκλήθηκε από την εντονότατη επίθεση που δεχτήκαμε, η αποχώρηση της αντιπροσωπείας του Συλλόγου πρέπει να θεωρηθεί ως η ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας μας για την πλήρη απαξίωση που επιφύλαξε ο Πρύτανης στους εκλεγμένους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των διοικητικών υπαλλήλων.

Η στάση αυτή απέναντι σε συνδικαλιστές, οι οποίοι μεταφέρουν θεσμικά τις ανησυχίες του προσωπικού, δεν συνάδει με το πνεύμα δημοκρατικού διαλόγου που οφείλει να επικρατεί εντός του Ιδρύματος και πάντως συνιστά αντιδημοκρατική εκτροπή που μόνο στόχο είχε τον εκφοβισμό μας και την φίμωση του Συλλόγου.

Για μία ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν διαφαίνεται επαρκής διάθεση για ουσιαστικό διάλογο σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους εργαζόμενους και τους φοιτητές. Ζητήματα όπως η υποστελέχωση, οι συνθήκες εργασίας μας, η περιορισμένη χρηματοδότηση, ο τρόπος λειτουργίας του Ιδρύματος, καθώς και η αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων, αποτελούν αντικείμενα εύλογου προβληματισμού που αξίζουν προσεκτικής και ανοιχτής συζήτησης.

Παρά την αδιάλλακτη στάση της πρυτανικής αρχής παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας ότι ο συλλογικός και θεσμικός διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για την προώθηση λύσεων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Θα συνεχίσουμε, με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, να διεκδικούμε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των εργαζομένων, μέσα από τα σωματεία και τις θεσμικές μας διαδικασίες κυρίως όμως, δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν φοβόμαστε και δεν πρόκειται να καμφθούμε!”