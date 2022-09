Actinoform Clouds το 2022 στον Νότιο Ειρηνικό - Τα σύννεφα που η ύπαρξή τους έγινε γνωστή από δορυφόρους

Έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο μας για τα σπάνια ακτινόμορφα νέφη (Actinoform Clouds) τα οποία δεν θα τα γνωρίζαμε αν δεν υπήρχαν οι δορυφορικές φωτογραφίες . Αυτό, διότι τα συστήματα νεφών Actinoform είναι αδύνατο να αναγνωριστούν από το έδαφος επειδή εμφανίζονται σε μεγάλες κλίμακες - μερικές φορές εκτείνονται σε μήκος 300 χιλιομέτρων (180 μίλια) σε χαμηλά στρώματα που συνήθως συναντώνται στον ανοιχτό ωκεανό.

Στις 11 Μαρτίου 2022, το Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) στον δορυφόρο NOAA-20 κατέγραψε την παραπάνω την εικόνα δύο ακτινομορφών νεφών στα δυτικά των νησιών Alejandro Selkirk και Robinson Crusoe καθώς και δίνες Karman. Το σύννεφο πιο ανατολικά έχει ένα κλασικό ακτινομορφικό σχήμα, ενώ το άλλο στα βορειοδυτικά έχει μια πιο γραμμική και διάχυτη μορφή. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί αναπτύσσονται ακτινομορφικά σύννεφα, αλλά εμφανίζονται συνήθως σε σταθερό αέρα κατά μήκος των δυτικών ακτών των μεγάλων χερσαίων μαζών. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι τα ωκεάνια ρεύματα και η θερμοκρασία του νερού παίζουν ρόλο στον σχηματισμό τους.

Τα άλλα εντυπωσιακά σύννεφα που εμφανίστηκαν και αποτυπώνονται στην φωτογραφία αφορούν τις αχνές σειρές δίνων von Kármán εμφανίστηκαν στα βόρεια των δύο νησιών. Τα σπειροειδή μοτίβα σύννεφων σχηματίζονται όταν οι άνεμοι εκτρέπονται γύρω από ψηλές περιοχές, συχνά νησιά, που αναδύονται από τον ωκεανό και έχουμε αναφερθεί επίσης εκτεταμένα και γιαυτό το θέμα.

Τα δύο νησιά κάτω από τα σύννεφα είναι ηφαιστειακά βουνά στα ανοικτά των ακτών της Χιλής. Το νησί Alejandro Selkirk πήρε το όνομά του από έναν Σκωτσέζο ναύτη που πέρασε τέσσερα χρόνια ως ναυαγός στο γειτονικό νησί, αφού ο καπετάνιος του τον εγκατέλειψε μετά από καυγά. Η δοκιμασία του Alexander Selkirk (που γράφεται επίσης Selcraig) χρησίμευσε ως μερική έμπνευση για το μυθιστόρημα The Life and Adventures of Robinson Crusoe. Κάποτε γνωστό ως Más a Tierra, το μικρότερο από τα νησιά μετονομάστηκε σε Robinson Crusoe το 1966 προς τιμήν του βιβλίου.

Όλες οι δορυφορικές εικόνες με τα ακτινόμορφα νέφη είναι πολύ σπάνιες ενώ η λέξη φυσικά προέρχεται από την ελληνική λέξη που σημαίνει σύννεφο με μορφή σαν αυτή της ακτίνας (ακτινόμορφο). Η Ελληνική γλώσσα βλέπετε, εξακολουθεί να συμβάλλει στις ονομασίες και των νεφικών σχηματισμών με το πλούσιο λεξιλόγιο της . Τα σύνννεφα αυτά αποτελούν ομάδες χαμηλών νεφών (1-2 Km ύψους ) που οργανώνονται σε ξεχωριστή ακτινική δομή. Μερικές φορές το σύστημα αυτών των νεφών εμφανίζεται με δομή που μοιάζει με φύλλα ή με μοτίβο «ακτίνων-οδόντων» , όπως στις παραπάνω εικόνες , με ακτινωτή δομή που τότε ονομάζεται «actiniae».

Οι πρώτες αναφορές των ακτινόμορφων νεφών προήλθαν από μια δορυφορική εικόνα του 1962 που καταγράφηκε από το τηλεοπτικό δορυφόρο παρατήρησης V (TIROS V) της NASA. Τα σύννεφα μπορούν να διαρκέσουν έως και 72 ώρες και συσχετίζονται συχνά με ψιλόβροχο. Πληρέστερη εξέταση έδειξε ότι τα ακτινοφόρα σύννεφα συμβαίνουν παγκοσμίως σχεδόν σε όλες τις περιοχές , ιδιαίτερα στις δυτικές ακτές των ηπείρων - στο Περού, στη Ναμίμπια στην Αφρική, στη Δυτική Αυστραλία και στη Νότια Καλιφόρνια. Αυτά τα συστήματα νεφών διατηρούνται κοντά στις ακτές , και σε κάποιες περιπτώσεις εισέρχονται στην ξηρά και δημιουργούν το φαινόμενο του June Gloom τον Ιούνιο για το οποίο θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Αυτά τα συστήματα νεφών πάντως σπάνια σχηματίζονται κοντά στον ισημερινό.

