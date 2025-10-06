Απειλείται με εξαφάνιση το σπάνιο κόκκινο γεράκι της Αυστραλίας

Το κόκκινο γεράκι της Αυστραλίας, από το 2023 κατατάσσεται στα απειλούμενα είδη και απειλείται με εξαφάνιση.

Το κόκκινο γεράκι (red goshawk), ένα μοναδικό αρπακτικό, που δεν εντοπίζεται πουθενά αλλού στον κόσμο παρά στις περιοχές της Αυστραλίας, εξαφανίζεται σταδιακά από το αυστραλιανό τοπίο.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1801 παραμένοντας ένα από τα πιο μυστηριώδη και σπάνια πουλιά της χώρας. Χτίζει τη φωλιά του στα πιο ψηλά δέντρα, συνήθως κοντά σε κάποιο ρυάκι. Το κόκκινο γεράκι κυνηγά και καταδιώκει ταχύτατα άλλα πτηνά αρπάζοντάς τα στον αέρα κάνοντας θεαματικές βουτιές και ελιγμούς που θα μπορούσαμε να πούμε πως θυμίζουν πολεμικό αεροσκάφος.

Κατά το παρελθόν, το συγκεκριμένο είδος του κόκκινου γερακιού υπήρχε σίγουρα μέχρι και το Σίδνεϊ. Μάλιστα, στα τέλη του 18ου αιώνα, ένας κατάδικος καλλιτέχνης, ο Τόμας Γουάτλινγκ, σχεδίασε το συγκεκριμένο πτηνό από ένα δείγμα που ήταν καρφωμένο σε μια καλύβα αποίκου στον Κόλπο Μπότανι.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Κρις ΜακΚολ, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 το κόκκινο γεράκι πετούσε πάνω από τα δάση της νοτιοανατολικής Αυστραλίας μέχρι που τα ίχνη του χάθηκαν, με τους επιστήμονες να προσπαθούν να εκτιμήσουν πόσα έχουν απομείνει και να οργανώσουν το κατάλληλο σχέδιο διάσωσής τους.

Το κόκκινο γεράκι της Αυστραλίας iStock

Επιπλέον, ο δρ. Ρίτσαρντ Σίτον, διευθυντής χερσαίων πέρασε μήνες το 2013 αναζητώντας τα στη νοτιοανατολική περιοχή Κουίνσλαντ. “Δε το βρήκα πουθενά”, λέει.

‘Οπως αναφέρει η Guardian, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 2023 κατέταξε το κόκκινο γεράκι στα απειλούμενα είδη, εκτιμώντας ότι ζουν λιγότερα από 1.300 ενήλικα πουλιά, με το ενδεχόμενο να είναι ακόμα και κάτω από 1.000.

Τα τελευταία αναπαραγωγικά ζευγάρια βρίσκονται κυρίως στις τροπικές σαβάνες του βόρειου τμήματος της Αυστραλίας, με μόλις 10 γνωστά αναπαραγωγικά ζευγάρια στην αυστραλιανή ήπειρο για φέτος και άλλα 10 στα νησιά Τίγουι , με το νησί Μέλβιλ θεωρείται σήμερα το σημαντικότερο καταφύγιό τους.

Δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια να παρακολουθούν την δράση του κόκκινου γερακιού. Σημαντική μάλιστα είναι και η βοήθεια της BirdLife Australia που στοχεύει στο να εκπαιδεύσει Ιθαγενείς στα βορρεια της Αυστραλίας, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τα συγκεκριμένα πτηνά και να παρακολουθούν τη δραστηριότητα στις φωλιές τους, ώστε να καταγράφεται η αναπαραγωγική τους διαδικασία και να υπάρχουν πιο ακριβή στοιχεία για τον πληθυσμό του είδους.

Ο περιβαλλοντολόγος ΜακΚολ και ο πυροσβέστης Κρις Μπρόγκαν είναι δύο από τους κατοίκους της Αυστραλίας που έχουν εκπαιδευτεί για αυτή την δραστηριότητα.

Το κόκκινο γεράκι παραμένει ένα πανίσχυρο, μοναδικό πλάσμα της αυστραλιανής φύσης και, όπως λέει ο ΜακΚολ, η διάσωσή του απαιτεί συλλογική προσπάθεια και ακριβή γνώση των αναγκών του.