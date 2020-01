Ένα ταξίδι με ποδήλατο από την Αθήνα ως το Νεπάλ και από εκεί στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου, στο Έβερεστ

Ο Πωλ Ευμορφίδης, ιδρυτής της εταιρείας COCO-MAT και γνωστός για την περιβαλλοντική του ευαισθησία, ξεκίνησε σήμερα το μεγαλύτερο σε διάρκεια, αλλά και σημασία ταξίδι της ζωής του, με «συνοδοιπόρο» το WWF Ελλάς και με κεντρικό σύνθημα “Move for Nature: Challenge yourself- Save your planet”. Έχοντας ως στόχο την αφύπνιση των πολιτών γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά και τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων για την ενίσχυση του έργου του WWF Ελλάς, ο Πωλ Ευμορφίδης θα διανύσει με ένα ξύλινο ποδήλατο μια απόσταση 7.500 χιλιομέτρων, ξεκινώντας σήμερα (8 Ιανουαρίου 2020) από την Αθήνα. Μέσα σε 3 μήνες, θα διασχίσει συνολικά 8 διαφορετικές χώρες, με τελικό προορισμό το Νεπάλ, απ’ όπου και θα ξεκινήσει για να ανέβει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ, σε υψόμετρο 8.848 μέτρων.

Στην καρδιά αυτού του ταξιδιού-άθλου κι αυτό που κινητοποιεί τον ίδιο τον Πωλ Ευμορφίδη, είναι ο πλανήτης μας και η ζωή πάνω σε αυτόν που απειλείται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Γι’ αυτό τον λόγο, επέλεξε μέσα από το ταξίδι του, να στηρίξει το έργο του WWF Ελλάς, ζητώντας τη συνδρομή του κοινού για να συγκεντρωθούν οικονομικοί πόροι, πολύτιμοι προκειμένου η οργάνωση να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Το WWF, εδώ και 28 χρόνια, μάχεται καθημερινά για να διατηρήσει τη ζωή στην Ελλάδα. Δίνει μια μάχη για να επουλωθούν οι πληγές των δασών μας και να αποτραπούν άλλες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στο μέλλον, για να μείνουν υγιείς και γεμάτες ζωή οι θάλασσές μας, για να προστατευθούν τα μοναδικά θαλάσσια είδη που κολυμπούν στα νερά της χώρας μας, για να μη γεμίσουν τα ελληνικά πελάγη με πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου, αλλά και για να αναχαιτιστεί η κλιματική κρίση, με μοναδικό όραμα ένα μέλλον καθαρό και βιώσιμο, όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά.

Η δική σου βοήθεια σε αυτή την κοινή προσπάθεια είναι καταλυτική!

Γιατί μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη μάχη ενάντια στην κλιματική κρίση και υπέρ της ζωής.

Γιατί, μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πείσουμε τους ηγέτες όλου του κόσμου και ολόκληρη την ανθρωπότητα ότι τώρα είναι η στιγμή για να δημιουργήσουμε μια «Νέα Συμφωνία για τον Άνθρωπο και τη Φύση»*.

Αν το ξύλινο ποδήλατο του Πωλ συμβολίζει τις βιώσιμες επιλογές που όλοι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή, η διαδρομή που θα ακολουθήσει έρχεται να μας θυμίσει ότι οι μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν γνωρίζουν σύνορα, καθώς και ότι η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το μέλλον του πλανήτη βρίσκεται στο χέρι μας!

Γι’ αυτό και σε χρειαζόμαστε μαζί μας!

Μπες στο ειδικά σχεδιασμένο για αυτή την πρωτοβουλία site, μάθε περισσότερα για το ταξίδι του Πωλ Ευμορφίδη, και στήριξε το έργο του WWF Ελλάς ενάντια στην κλιματική αλλαγή για την προστασία του πλανήτη μας.