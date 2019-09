Φωτιές: Στάχτη πάνω από 7.000 στρέμματα στη Ζάκυνθο και 3.000 στο Λουτράκι

Η καμένη έκταση στη Ζάκυνθο από την πρόσφατη πυρκαγιά εκτιμάται σε 7.470 στρέμματα, ενώ η αντίστοιχη στο Λουτράκι σε 3.020 στρέμματα, όπως δείχνει η δορυφορική παρακολούθηση των πυρκαγιών από την Υπηρεσία FireHub του Κέντρου Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Στη Ζάκυνθο προέκυψε ότι τα καμένα εδάφη αφορούσαν κυρίως οικοσυστήματα σκληροφυλλικής βλάστησης (θαμνώδη-ποώδη), ελαιόδεντρα και δάσος κωνοφόρων δέντρων, με μικρές ευτυχώς επιπτώσεις σε καλλιέργειες που σχετίζονται με οικονομική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η φωτιά κατέκαψε κατά κύριο λόγο 5.800 στρέμματα σκληροφυλλικής βλάστησης (78% της καμένης έκτασης), 890 στρέμματα ελαιόδεντρων (12%) που αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος στην περιοχή, καθώς και 610 στρέμματα δάσους κωνοφόρου δέντρων (8% της καμένης έκτασης).

Στο Λουτράκι η καμένη έκταση αφορούσε κυρίως θαμνώδη βλάστηση. Η πυρκαγιά έκαψε 1.690 στρέμματα θαμνώδους βλάστησης (το 56% της συνολικής καμένης γης) και 1.330 στρέμματα σκληροφυλλικής βλάστησης όπως φρύγανα (44%). Ένα μέρος της συγκεκριμένης περιοχής της Ζακύνθου είχε καεί άλλη μια φορά το 2012, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή του Λουτρακίου, που ανήκει στη ζώνη Natura 2000, είχε καεί ξανά το 1986.

Το Κέντρο δορυφορικής παρακολούθησης φυσικών καταστροφών BEYOND και αυτό το καλοκαίρι κατέγραψε την εξέλιξη όλων των μεγάλων πυρκαγιών από την έναρξή τους μέχρι την ολοκλήρωση τους, παρέχοντας στη συνέχεια στην πολιτεία χάρτες αποτίμησης των καμένων εκτάσεων.

Η εφαρμογή FireHUB του Κέντρου Αριστείας BEYOND του ΕΑΑ προσφέρει την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, την παρακολούθηση της εξέλιξης του πύρινου μετώπου με νέες παρατηρήσεις κάθε πέντε λεπτά της ώρας και σε χωρική ανάλυση 500 μέτρων, την μοντελοποίηση και την πρόγνωση της διασποράς του καπνού, καθώς και την οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων μετά την καταστροφή και την αποτίμηση των ζημιών σε υποδομές, περιουσίες πολιτών και στο φυσικό περιβάλλον. Η τελευταία υπηρεσία δίνεται σε ημερήσια βάση με χρήση δορυφορικών δεδομένων μέσης ανάλυσης, σε μια προσπάθεια γρήγορης αποτίμησης της καταστροφής. Μετά από λίγες ημέρες ακολουθεί λεπτομερής χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων με χρήση δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης.

Οι δύο πυρκαγιές σε Ζάκυνθο και Λουτράκι ανιχνεύθηκαν από το σύστημα FireHub σε πραγματικό χρόνο από τα πρώτα κιόλας λεπτά, μέσω των δορυφόρων Metsosat Second Generation 2, 3, και 4, τα στοιχεία των οποίων συνέλεξε το Κέντρο BEYOND στις κεραίες του. Η ομάδα ταχείας χαρτογράφησης του BEYOND ενεργοποιήθηκε άμεσα και παράλληλα με την παρακολούθηση τη εξέλιξης των πυρκαγιών μέσω του συστήματος FireHub, μελέτησε τις συγκεκριμένες περιοχές ως προς το είδος βλάστησης και την ιστορικότητα τους σε πυρκαγιές. Στη συνέχεια με τη χρήση δορυφορικών εικόνων Sentinel 2A αποτιμήθηκε η καμένη έκταση των περιοχών.