“Μικροί Καλλιεργητές”: Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ φέρνει τους λαχανόκηπους στις σχολικές αυλές

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και η Open Farm, με το πρόγραμμα “Μικροί Καλλιεργητές”, μετατρέπουν τους μαθητές σε μικρούς αγρότες και όλοι μαζί δημιουργούν σχολικούς λαχανόκηπους και μαθαίνουν για τη βιώσιμη αγροδιατροφή.

Πόσες φορές ένα παιδί έχει τη δυνατότητα να δει ένα σπόρο να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και να μεταμορφώνεται στην τροφή που θα καταλήξει στο πιάτο του; Για τους περισσότερους μαθητές, τα φρούτα και τα λαχανικά μοιάζουν να εμφανίζονται “ως δια μαγείας” στο τραπέζι, χωρίς να γνωρίζουν τη διαδρομή τους.

Η πρωτοβουλία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, έρχεται για να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στη φύση και τους καρπούς της. Μέσα από τη δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων, τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χαρά της καλλιέργειας και συνειδητοποιούν πως κάθε καρπός είναι αποτέλεσμα φροντίδας, αγάπης και σεβασμού προς τη φύση.

Ένα διαφορετικό μάθημα

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Βλέποντας από κοντά τον σχολικό λαχανόκηπο, συνειδητοποιείς ότι δεν πρόκειται απλώς για σπόρους που φυτεύονται στο χώμα, αλλά για σπόρους αξιών. Κάθε μικρό χέρι που φυτεύει, μαθαίνει ταυτόχρονα τη σημασία της περιβαλλοντικής ευθύνης και της αγάπης για τη φύση.

Η κα. Κατερίνα Μακρίδου-Ωραιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, το θέτει όμορφα: «Με τους “Μικρούς Καλλιεργητές” θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά στη φύση και στη βιώσιμη αγροδιατροφή. Οραματιζόμαστε να γεμίσουν οι σχολικές αυλές σε όλη τη χώρα με πράσινους λαχανόκηπους που θα γίνουν ζωντανά εργαστήρια γνώσης και εμπειρίας».

Ο σχολικός λαχανόκηπος, όπως εξηγεί ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, συνιδρυτής της Open Farm, μετατρέπεται σε πραγματικό εκπαιδευτικό εργαλείο: «Μέσα από αυτόν τα παιδιά κατανοούν τη διαδικασία παραγωγής της τροφής, μαθαίνουν να σέβονται τη γη και αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες για το μέλλον».

Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό: τα παιδιά αναπτύσσουν μια βαθύτερη σχέση με τη φύση. Αντί να δουν τα λαχανικά μόνο ως «μία επιλογή στο μενού», καταλαβαίνουν τον κύκλο ζωής τους.

Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα

Η δράση ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, όπου η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διαθέτει τις κεντρικές της εγκαταστάσεις, και έχει ήδη αγκαλιαστεί με ενθουσιασμό από την εκπαιδευτική κοινότητα. Σύντομα δε, σχεδιάζεται να πάρει σάρκα και οστά σε σχολεία σε όλη τη χώρα. Στόχος, όπως λένε οι διοργανωτές, είναι «κάθε σχολική αυλή να μετατραπεί σε μικρό πράσινο εργαστήριο, γεμάτο με παιδιά που μαθαίνουν μέσα από την πράξη»!

Οι “Μικροί Καλλιεργητές” δεν είναι απλώς ένα ακόμη πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· είναι μια κίνηση με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα, μία πρωτοβουλία για την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και την επανασύνδεση των μαθητών με τη φύση.

Ο σπόρος του αύριο

Η επαφή με τη φύση, η χαρά της δημιουργίας και η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών είναι μαθήματα που αξίζει να προσφέρουμε στα παιδιά από νωρίς. Το πρόγραμμα «Μικροί Καλλιεργητές» καλλιεργεί τις αξίες αυτές. Και αυτό από μόνο του είναι ανεκτίμητο.

Βλέποντας τον σχολικό κήπο, έχουμε την αίσθηση ότι κάτι πολύτιμο γεννιέται. Όχι μόνο στις αυλές των σχολείων, αλλά και μέσα σε κάθε παιδί που συμμετέχει.

Κι ίσως τελικά αυτός είναι ο πιο σημαντικός καρπός: ο καρπός της γνώσης και της αγάπης για τη γη, που θα μεγαλώσει και θα συνοδεύει τα παιδιά σε κάθε τους βήμα.