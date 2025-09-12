Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα η Λίμνη Μόρνου

Τη μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον 10 ετών έχει η λίμνη του Μόρνου, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, καθώς προκύπτει πως τα αποθέματα της λίμνης καθώς και η έκτασή της βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το meteo.gr, για την παρατήρηση του φαινομένου θα παρουσιάζονται δορυφορικές εικόνες της λίμνης, οι οποίες θα ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο και θα συγκρίνονται με παλαιότερες.

Σε σημερινό δημοσίευμα σημειώνεται πως η πιο πρόσφατη δορυφορική φωτογραφία του Μόρνου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 παρατηρείται η μικρότερη έκταση της λίμνης του Μόρνου από το 2014, όπου έχουμε διαθέσιμα δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-2. Η τωρινή έκταση είναι περίπου 8.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η έκταση της λίμνης του Μόρνου ήταν 11.4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το 2023, 15.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα-αυτή είναι και η μέση τιμή των τελευταία περίπου 10 ετών.

Όσον αφορά τα αποθέματα του ταμιευτήρα της λίμνης του Μόρνου, η μείωση σε αυτά συμπίπτει με τη συρρίκνωση της επιφάνειας: -42%.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, η λίμνη είχε 328 εκατομμύρια κυβικά νερού. Τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε 193 εκατομμύρια κυβικά νερού.

Οσον αφορά στις βροχοπτώσεις, αυτές αποτυπώνονται στο Παρατηρητήριο Τεχνητής λίμνης Μόρνου μέσα από τις μετρήσεις από δύο μετεωρολογικούς σταθμούς του ΜΕΤΕΟ, ο ένας στην κοινότητα Κoνιάκου, η οποία βρίσκεται βόρεια της λεκάνης του Μόρνου και ο άλλος στο φράγμα του Μόρνου.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα θα ανανεώνονται καθημερινά.

Τέλος, το Παρατηρητήριο παρουσιάζει την πορεία της χιονοκάλυψης στην ευρύτερη περιοχή του Μόρνου και τη σύγκριση με το μέσο όρο της περιόδου 2005-2024.

Η έκταση της χιονοκάλυψης στα βουνά της περιοχής τον χειμώνα του 2025 ήταν κατά 20% μειωμένη σε σχέση με τον μέσο όρο 2005-2024. Περίπου το 65% των ημερών του χειμώνα που μας πέρασε σημειωνόταν μικρότερη έκταση χιονοκάλυψης σε σχέση με την περίοδο 2005-2024.