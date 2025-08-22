Περιβάλλον

Τι είναι ο στόχος 30×30 και πώς προστατεύει τις θάλασσές μας;

Εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη θάλασσα. Οι απειλές ωστόσο είναι πολλές: καταστροφική αλιεία, εξορύξεις υδρογονανθράκων, καταστροφή του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος, ρύπανση, κλιματική αλλαγή. Οι ωκεανοί μάς χρειάζονται πιο πολύ από ποτέ.

Το 30×30 μία παγκόσμια πρωτοβουλία που επιδιώκει να πετύχει την προστασία του 30% της θάλασσας μέχρι το 2030.  Δες το video και ανακάλυψε πώς GREENPEACE και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τον πετύχουμε.

