Εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη θάλασσα. Οι απειλές ωστόσο είναι πολλές: καταστροφική αλιεία, εξορύξεις υδρογονανθράκων, καταστροφή του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος, ρύπανση, κλιματική αλλαγή. Οι ωκεανοί μάς χρειάζονται πιο πολύ από ποτέ.



