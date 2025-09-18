Το θαλάσσιο ον που σε ενοχλεί τα καλοκαίρια και δεν ξέρεις πως είναι αθάνατο

Στους ωκεανούς υπάρχουν πολλά είδη που ζουν εκατοντάδες χρόνια. Ένα είναι αθάνατο, χάριν μιας μοναδικής διαδικασίας αναγέννησης.

Είσαι στη θάλασσα, κάνεις τις απλωτές σου και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου μια μέδουσα. Αιφνιδιάζεσαι και προσπαθείς να αποφύγεις τις συγκινήσεις. Όλοι έχουμε ένα παιδικό τραύμα ανταμώματος με το συγκεκριμένο ζώο κι έτσι ξέρουμε, πως η εμπειρία του ανταμώματος δεν είναι ευχάριστη.

Φέτος εν τω μεταξύ, παρατηρήθηκε έξαρση της μοβ μέδουσας στον Παγασητικό κόλπο και τις γύρω περιοχές, με τον ΕΟΔΥ να “βγάζει” οδηγίες επιβίωσης.

Το συγκεκριμένο είδος, του οποίου το επίσημο όνομα είναι Pelagia noctiluca και… δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο, ζει κατά μέσο όρο από 6 μήνες έως 1 χρόνο, στο φυσικό του περιβάλλον, με τη διάρκεια ζωής προφανώς να επηρεάζεται από τη θήρευση, αλλά και από τη διαθεσιμότητα τροφής και τη θερμοκρασία των νερών.

Η αθάνατη μέδουσα είναι πραγματική

Τα περισσότερα είδη μέδουσας έχουν σχετικά μικρή διάρκεια ζωής.

Υπάρχουν όμως, και κάποια που είναι αθάνατα. Παρεμπιπτόντως, η μακροζωία εξαρτάται από το περιβάλλον (τα κρύα, σταθερά νερά την υποστηρίζουν), η αργή ανάπτυξη και ο χαμηλός μεταβολισμός και φυσικά, η έλλειψη φυσικών εχθρών.

Όπως αποδεικνύεται, ουδείς εξ όσων κυκλοφορούν στους ωκεανούς θέλει να φάει μια μέδουσα.

Σε κάλεσμα του Wired, ο καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας, Δρ Kory Evans εξήγησε πως «κατά τα φαινόμενα, κάποιες μέδουσες είναι όντως, αθάνατες». Για παράδειγμα, η turritopsis dohrnii.

«Έχει την ικανότητα να επανέρχεται στην ανήλικη φάση της, εάν τραυματιστεί ή λιμοκτονήσει, μέσω διαδικασίας που λέγεται τρανσδιαφοροποίηση. Παράγει έναν γενετικά πανομοιότυπο κλώνο της για να διαιωνιστεί.

Το προσδόκιμου είναι τεχνικά, ακαθόριστο, γιατί κανείς δεν τρώει τις μέδουσες και έτσι μπορούν να συνεχίζουν τη ζωή τους».

Ο ειδικός ενημέρωσε πως οι μέδουσες δεν είναι το μόνο ον που κυκλοφορεί για αιώνες στους ωκεανούς.

«Ένα παράδειγμα είναι οι καρχαρίες Greenland, που μπορούν να φτάσουν τα 600 έτη ζωής, ενώ πολλές μεγάλες φάλαινες φτάνουν τα εκατοντάδες χρόνια. Υπάρχουν κάποιες που έχουν στο σώμα τους καμάκια από παλιά πλοία.

Κάποιοι αστακοί επίσης, πλησιάζουν πολύ κοντά στην αθανασία.

Όταν μεγαλώνουν, πρέπει να αποβάλει το κέλυφος. Είναι πολύ ευάλωτοι, κατά τη διάρκεια της εποχή της αλλαγής δέρματος, καθώς τα μαλακά μέρη τους είναι εκτεθειμένα.

Όσο μεγαλώνουν, γίνεται πιο δύσκολο να αποδράσουν από την αλλαγή κελύφους. Έτσι, ένας αστακός που ζει 150 χρόνια μπορεί να πεθάνει, γιατί δεν καταφέρνει να αποδράσει από το κέλυφος».

Aιωνόβιο είναι και το ωκεάνιο μύδι (Arctica islandica) που ζει τουλάχιστον 500 χρόνια και τα γυάλινα σφουγγάρια (Hexactinellida) που μπορούν να ζήσουν έως και 15.000 χρόνια.