Ο Γιάννης Δαββέτας, το TikTok και η γαλλική κουζίνα

Μετά τον Άνταμ Κοντοβά και τον Δήμο Μπαλόπουλο ήρθε η ώρα για τον Γιάννη Δαββέτα. Γιατί έγινε κριτικός κινηματογράφου; Πόσο Αμερικανάκι είναι; Γιατί του αρέσει η γαλλική κουζίνα; Και ποια είναι η αγαπημένη του ταινία σε σχέση με το φαγητό; Ακόμη, δύο προτάσεις για δείπνο και η ιστορία του ramen.

Στις προτάσεις της εβδομάδας το Amì Italian Bistrot στο κέντρο της πόλης για ωραίο, comfort φαγητό και το Annie Fine Cooking, που αξίζει οπωσδήποτε να επισκεφτείς. Σαν έξτρα πρόταση, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου είναι το Gastrosofy Fest powered by Protergia στον Πειραιά. Μία ημέρα αφιερωμένη στο φαγητό, που τόσο αγαπάμε.

Το «Μήνυμα του κοινού» δεν ήρθε στο Instagram, αλλά στο πλοίο από τις Σπέτσες, δημιουργώντας μαι ωραία παρέα που μιλούσε για τα food στέκια του. Στις «Ιστορίες φαγητού» μιλάμε για το ramen. Νομίζεις κι εσύ ότι είναι κορεάτικο; Ε, λοιπόν, δεν είναι.