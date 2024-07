House of the Dragon: Οι δράκοι χορεύουν και ο εμφύλιος παίρνει απρόσμενη στροφή

Το POP για τις Δύσκολες Ώρες σταθερό στο ραντεβού του σχολιάζει τα πάντα στο 4ο επεισόδιο της 2ης σεζόν House of the Dragon.

Το εβδομαδιαίο αφιέρωμα του POP για τις Δύσκολες Ώρες στο House of the Dragon, το spin-off/prequel του Game of Thrones που δικαίωσε το HBO, συνεχίζεται!

Σε αυτό το επεισόδιο σχολιάζουμε τα πάντα (τα πάντα!) για το τέταρτο επεισόδιο του House of the Dragon, το The Red Dragon and the Gold. Highlights, ύπουλα σχέδια και παλιές αντιπαλότητες.

Μετά από συμβούλια επί συμβουλίων, τα αντίπαλα στρατόπεδα του House of the Dragon ρίχνουν επιτέλους τους πρώτους δράκους στη μάχη. Με τι κόστος;;

Γιατί ήταν αυτό ένα από τα πιο δυνατά και συναισθηματικά επεισόδια της σειράς; Γιατί θέλουμε ο Daemon να χαθεί μέσα στη φυλακή του μυαλό του; Και γιατί τελοσπάντων θέλει τόσο πολύ αυτό το γκρεμίδι κάστρο; Γιατί δεν παίρνει από στρατηγική ο Aegon και γιατί τον ξεφτιλίζει στα παλαιοβαλυρέζικα ο Aemond; Θα καταφέρει να διασχίσει το δάσος ο Criston Cole; Πώς θα κυνηγήσουν τους Greens οι Blacks τώρα που ξέρουν ότι είναι εκτεθειμένοι σε επιθέσεις δράκων;

Πώς το πήρε η Alicent τώρα που μάλλον ψιλο-υποπτεύεται την αλήθεια για το τι πραγματικά ήθελε ο Viserys; Θα παίξει ρόλο; Μπορεί καν να παίξει ρόλο, εδώ που έχουμε φτάσει; Ποιοι δράκοι θα σηκώσουν στις ράχες τους την ευθύνη της πρώτης μεγάλης μάχη; Ποιοι θα εμπλακούν; Από ποιο άτομο θα έρθει η πιο σοκαριστική πρώτη κίνηση;

Αυτά και άλλα πολλά (πολλά!) ακόμη για την πρεμιέρα της σειράς στο POP για τις Δύσκολες Ώρες αυτής της εβδομάδας!