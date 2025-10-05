Αλέξης Τσίπρας: Συνάντηση με Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

Η νέα ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την συνάντησή του με Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην συνάντησή του με Έλληνες φοιτητές κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι.

Μετά την ομιλία του και τη συζήτηση που ακολούθησε με φοιτητές του ιστορικού γαλλικού ιδρύματος, ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια συνάντηση με ομάδα Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν εκεί.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, οι νέοι τον πλησίασαν με πληθώρα ερωτήσεων γύρω από την πολιτική κατάσταση, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Μετά την ομιλία μου και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών της Σορβόνης, μια ομάδα ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας, είχε κι άλλα πολλά να με ρωτήσει.

Τους ζήτησα απλά λίγο χρόνο να γυρίσω στο ξενοδοχείο να αλλάξω και να πάμε να πιούμε μαζί μια μπύρα. Για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω.

Το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. Για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για την συνολική προοπτική της χώρας. Με καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο.

Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση.

À bientôt, les enfants!».